Puestos de control : reconocimiento al personal municipal y policial

En el control de acceso de Av. Piazza, las autoridades municipales efectuaron un reconocimiento a los empleados de la comuna y a los agentes policiales que estuvieron desarrollando tareas en todos los puestos de control en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En tanto a partir de mañana domingo, se levantarán los controles sanitarios en los principales ingresos a la ciudad y se habilitarán todos los accesos secundarios.

En la oportunidad estuvieron presentes el intendente municipal Hernán Bertellys, la senadora provincial Lucrecia Egger, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, autoridades policiales, funcionarios municipales y representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul.

Al dirigirse a los presentes el jefe comunal expresó que “queridos compañeros de trabajo, es un momento de eterno agradecimiento en nombre de toda la comunidad . Ustedes han sido un pilar fundamental para la lucha contra la pandemia en nuestro partido y hoy van a pasar a otra trinchera”. En tal sentido indicó que “ha cambiado el escenario después de siete meses y hoy la lucha es dentro de la ciudad haciendo tomar conciencia a cada vecino de que tenemos que respetar el uso del tapabocas y el distanciamiento”.

“Ustedes van a ser fundamentales para que la gente se comporte como debe comportarse, que no tengamos lugares públicos donde se comparta por ejemplo el mate”, agregó.

Y remarcó que “esta batalla no termina, simplemente es un cambio de trinchera que ahora es el mano a mano con el vecino para que respete las medidas de prevención hasta que tengamos la vacuna”.

Por su parte el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra puso de manifiesto el “eterno agradecimiento para todos ustedes porque se bancaron todas, el clima, las horas de trabajo y las críticas y nosotros desde nuestro lugar siempre acompañamos y trabajamos denodadamente para que ustedes estén mejor”.

Asimismo explicó que “este control se levanta también por una cuestión de política provincial, donde a partir del 1 de diciembre la circulación dentro de la provincia de Buenos Aires va a ser con una sola aplicación. Creemos que ya en esta etapa tenemos que trabajar en los controles internos”.

En este punto anunció que el Intendente Municipal ratificó que en el próximo recibo de sueldo se categorice a estos trabajadores como Inspectores y no como administrativos como venían siendo hasta la actualidad.

“Ustedes quedaron en la historia de Azul, gracias a su compromiso y dedicación pudimos tener información necesaria y fundamental en el sistema de salud”, finalizó.

Por último el secretario General del STMA Luciano Varela manifestó que “me parece muy importante esto que se está haciendo en el día de hoy, un reconocimiento al trabajo que durante más de siete meses han realizado todos estos trabajadores municipales y el personal policial”.

“Esta es una pandemia muy dinámica y estos controles permitieron que durante mucho tiempo se frenara el ingreso de personas que podían tener el virus, pero hoy por una cuestión lógica, ustedes van a continuar en otra tarea importantísima de control”, consignó.

Para finalizar destacó que “siempre con el diálogo hemos intentado avanzar, en algunos momentos que se hizo difícil estar en estos controles, pero siempre priorizando el diálogo pudieron estar de la mejor manera posible”.