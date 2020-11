Flores de Dulcinea 2020

En este año tan particular nuestro proyecto Flores de Dulcinea se ve en la necesidad de adaptarse a la pandemia y al distanciamiento social obligatorio. Sin embrago, no queremos dejar de ser parte del XIV Festival Cervantino y tampoco queremos dejar de disfrutar de las flores de los jardines azuleños.

Entonces en vista que todo es virtual, Flores de Dulcinea muta y se vuelca a dicho ámbito.

Por lo tanto, la propuesta para la edición 2020 será la siguiente. Habrá dos categorías como siempre: rosas solas, arreglos florales con rosas pero en este año al formar parte del “Club de las Lavandas” incorporamos un rubro donde se combinen las rosas con las lavandas creativamente.

Los rubros serán los habituales:

⦁ Rosa individual en pimpollo

⦁ Rosa individual abierta

⦁ Rosas en ramillete

⦁ Arreglo floral con rosas: esta vez le colocan el nombre los participantes

⦁ Combinación creativa de rosas y lavandas

Cada participante solo puede presentarse en cada rubro con dos fotos de rosa, de arreglo floral o de la conjunción creativa rosas y lavandas. Sacar la foto de la flor o el arreglo sola/o y enviar esa foto por mail consignando el nombre del /de la expositor/a y sus datos para contactarlo/a. La escuela armará una exhibición con las rosas y los arreglos y las mostrará en el Facebook de la institución (Agraria Azul Azul), en la página del Festival Cervantino y en los medios.

Tengan en cuenta que esta vez las rosas individuales y las rosas en ramillete no necesitan ser cortadas. Se puede tomar la foto de la flor en el arbusto. Presten atención a que su rosal esté en condiciones saludables (sin pulgones, sin mancha negra) y no quiten las hojas de planta.

Pero como en cada edición tenemos un extra, esta vez queremos que nos digan si tienen una historia detrás de esa rosa o de ese arreglo. Si la tienen y desean compartirla, nos avisan al enviar su foto al email de la escuela (escuelaagrariadeazul@gmail.com) y serán entrevistados por un alumno que luego reproducirá su relato en la red social de la escuela.

Recibiremos fotos hasta el 5 de noviembre al mail de la escuela (escuelaagrariadeazul@gmail.com)

Del 5 al 12 de noviembre haremos las entrevistas y publicación de relatos.

El 15 de noviembre consignaremos cuál es el relato ganador mediante jurado compuesto por personal de la institución y también anunciaremos quien ganó en cada rubro con el sistema de extracción de número ganador de una bolsa (mediante video).