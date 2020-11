Lanzamiento del 14° Festival Cervantino de Argentina

En la Casa Ronco, fue presentado el 14° Festival Cervantino de la Argentina que se desarrollará del 6 al 15 de noviembre en forma virtual, en el marco de la situación sanitaria actual.



Se encontraban presentes el intendente municipal Hernán Bertellys; la senadora provincial Lucrecia Egger; el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra; la secretaria de Cultura, Educación, Deporte y Juventud Maya Vena; el subsecretario de Desarrollo Sostenible Gustavo Lorusso; el director de Cultura Martín Laborda; la presidenta del Complejo Ronco Sara Fusaro; la presidenta del CoDACC Mirta Tahuil; Alicia Laria y Gonzalo Berríos de la Asociación Española de Socorros Mutuos y Sandra Adam del Museo Enrique Squirru.

En la ocasión, el jefe comunal felicitó a todos aquellos actores de la comunidad que trabajan durante todo el año para que el Festival se pueda llevar adelante y destacó especialmente la participación activa de los alumnos de establecimientos educativos urbanos y rurales para enriquecer esta edición.

“Éste va a ser un festival distinto porque será virtual pero va a significar un gran desafío que permitirá potenciarlo y seguramente va a ser una herramienta a futuro muy valorada”-expresó. Asimismo, invitó a la comunidad a participar de este encuentro que podrá verse diariamente por Facebook y YouTube del Festival Cervantino.

Al brindar mayores detalles, Vena señaló que “tenemos este año la posibilidad de trabajar en muchos proyectos que tienen que ver con el patrimonio de nuestra ciudad y sobre todo en el rescate de la familia López Claro Bettinelli y también como grandes hitos vamos a tener la edición de la segunda época de la revista PAN”.

Por otra parte, resaltó la participación y el compromiso de actores que se sumaron también a formar parte de este encuentro como los ex directores del Museo López Claro Silvio Oliva y Claudia Bogliano y el azuleño Santiago Villanueva.

En tanto, relató que desde lo patrimonial se comenzó un trabajo con jóvenes arquitectos de Azul para poner en valor murales de López Claro y Bettinelli, “esto está asociado a cuestiones que tienen que ver con comprometernos con el desarrollo de nuestra ciudad. Probablemente eso va a poner en valor también espacios comerciales de nuestra ciudad”-agregó.

Más adelante, anunció que este ciclo contará como cada año con las jornadas académicas pero también con una mesa especial de discusión sobre María Elena Walsh, a quien se le brinda homenaje en esta edición, que contará con la presencia de representantes académicos de relevancia. Además tendrá lugar nuevamente, el Encuentro Literario Distrital y distintos espectáculos de artistas azuleños, como así también formarán parte artistas de nivel nacional e internacional.

Además la comuna firmó un convenio con el Complejo Teatral de Buenos Aires a partir del cual se contará con distintos espectáculos del Teatro Colón que se cederán en exclusividad, tales como El Colón para niños y la última presentación de Bruno Gelber con la Sinfónica Nacional.

Finalmente, la senadora provincial Egger adelantó que esta mañana fue presentado en la Cámara de Senadores un proyecto para declarar de Interés Legislativo el 14° Festival Cervantino. “En virtud del esfuerzo que ha realizado el CoDACC, el Municipio, para poder concretar esta edición, que no deje de realizarse aún con esta pandemia, me pareció importante aportar desde mi lugar y darle un impulso más a este encuentro”-subrayó.