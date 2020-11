Vuelve AC/DC en estado puro: salió un primer anticipo de su nuevo disco

La legendaria banda australiana volvió luego de seis años con un adelanto de «Power Up» que estará a la venta el 13 de noviembre

La legendaria banda australiana de rock AC/DC lanzó «Shot in the dark«, un primer anticipo de su nuevo disco: «Power Up». El grupo, comandado por el guitarrista Angus Young, presentó un nuevo tema. En él se ve intacto el estilo que los hizo únicos en la historia del género.

El álbum será publicado el próximo 13 de noviembre. Es el primero de la banda en los últimos seis años. Durante este tiempo, la banda sufrió la muerte de su guitarrista rítmico y también hermano del líder, Malcolm Young; vivió una pérdida de audición en el oído de su cantante Brian Johnson, que terminó por alejarlo de los escenarios; y por último superaron el arresto del baterista Phil Rudd, acusado por amenazas de muerte a un ex empleado y posesión de drogas.

Sin dudas el grupo pareciera emerger de las cenizas con este novedoso estreno con la guitarra de Angus Young y la voz de Johnson al frente. Aparecen las sólidas bases rítmicas de los históricos Rudd y Cliff Williams, en bajo; sumado al aporte de Stevie Young, el hijo del líder, en reemplazo de su tío fallecido.

Pero «Shot in the dark», anticipo que mantiene el característico sonido del grupo, es apenas una muestra de los doce cortes que promete el trabajo discográfico.

“SHOT IN THE DARK.” THE NEW SINGLE OUT WEDNESDAY @ 12:00 AM NYC / 5:00 AM LONDON / 3:00 PM SYDNEY. #PWRUP pic.twitter.com/9l2B37wdP1

— AC/DC (@acdc) October 5, 2020