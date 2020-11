Se incorporó un médico neurocirujano al Hospital Pintos

El intendente Hernán Bertellys -acompañado por el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra y el secretario de Salud Carlos Bravo- mantuvo un encuentro con el nuevo médico neurocirujano que se incorporó a trabajar en forma permanente en el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos.



En la oportunidad, el jefe comunal resaltó que “estamos muy contentos de que se sumen nuevos profesionales al hospital y obviamente quería darle personalmente la bienvenida, en nombre de la comunidad azuleña, a este médico que viene a instalarse a nuestra ciudad con su familia”.

“Desearle la mejor estadía en Azul y que pueda cumplir con sus objetivos y obviamente con los que tiene toda la comunidad de poder contar con su experiencia y su trabajo”-agregó el Intendente.

Por su parte, Bravo destacó la importancia de esta incorporación para el establecimiento asistencial atento a la necesidad que tenía el efector de integrar otro médico al equipo de neurocirugía.

Asimismo, Vieyra recalcó que “lo importante es que el doctor se viene a instalar, no está en forma temporaria. Es una bendición que un profesional venga con su familia y no esté de paso. La gestión y la comunidad agradece que haya elegido nuestra ciudad para desarrollar su tarea y que se quede con toda su familia a vivir”.

Por último Marcelo Gómez Ávalo, nuevo neurocirujano del hospital, expresó que “tengo las mejores expectativas y quiero agradecerles que me den la oportunidad de venir a esta ciudad y espero poder aportar lo que aprendí en todos estos años. Además contento de poder empezar un nuevo estilo de vida en Azul, un poco más tranquilo, con mi familia”.