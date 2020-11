Nito Artáza junto a Mario Daniele en el Espacio Peronista Federal

Bajo la premisa “Acompañar con ideas a un proyecto nacional”, el Senador Nacional mandato cumplido de la UCR participó del encuentro que se realizó en la primer Unidad Básica virtual del Partido Justicialista, presidida por el también Senador Nacional mandato cumplido, Mario Daniele.

Al comenzar el encuentro, Artáza agradeció la invitación a un espacio de debate Peronista, y se refirió a su relación con la UCR: “El radicalismo hoy es como un gran amor que nos dejó por otro, de eso no se puede volver. Lo que se conquistó con Alfonsín fue el último logro del partido. Luego dejó de tener una agenda para los trabajadores, y pasó a tener una para las corporaciones. Eso ya no es el radicalismo”.

Por su parte, Mario Daniele, narró el momento en el que tuvo conocimiento del inicio de la actividad política de Artáza: “Recuerdo que, luego de la crisis del 2001, estabas vos haciendo los reclamos del lado de afuera, y yo los hacía también del lado de adentro. Siempre fuiste -por Nito- un hombre de diálogo, y eso lo valoro mucho. Por suerte pudimos salir de esa situación con Nestor, y se le volvió a dar a la política el lugar que merece”.

Asimismo, Nito se refirió a la argumentación falaz que emplea hoy la oposición respecto a las cuestiones institucionales en nuestro país: “La república la recuperamos con Alfonsín en el año 83, no tiene sentido decir que está en riesgo. Lo que debemos hacer hoy es mejorar la calidad de vida de los argentinos. Por eso participo en espacios populares, con el Frente de Todos, tratando de aportar alguna idea al proyecto nacional”.

Y sobre las críticas que esto le ha suscitado desde sectores del Radicalismo, expresó: ”Yo no traiciono a la UCR con el Peronismo. Traicionar es ligarse a partidos que tienen intereses foráneos, que son capaces de acompañar intervenciones armadas en Latinoamérica. No creo que el partido Radical pueda volver de eso.»

Respecto al debate de actualidad, ambos oradores coincidieron en que Cambiemos no tiene méritos para pedir nuevamente el voto del electorado, por eso levanta la antinomia del Peronismo-Antiperonismo, para atraer electores que de otro modo no los tendrían en consideración. Y que la salida de esa dualidad es abrazar la idea de que todos somos la Argentina, sin distinciones de ningún tipo, y las soluciones para salir de esta crisis tienen que contemplarnos y representarnos a todos.

Y respecto a las cuestiones inmediatas a las que deberían darse esas soluciones, Artáza destacó “Hay que hacer un acuerdo pensando en que tenemos cerca del 40% de pobres. En eso debe contribuir la UCR, no acompañando protestas haciendo política con esta tragedia mundial”.

A lo que agregó: “Yo espero que todos los espacios que tienen identidad nacional y popular puedan acompañar al Frente de Todos. No tenemos que tenerle miedo a los pactos, porque la Argentina hizo su constitución en base a pactos. Me preocupa mucho ver jóvenes que quieran seguir a Espert o a Milei, que hacen comerciales con los ATP que le pagó el Estado. Yo siempre le digo a los jóvenes: si no hay política hay dictaduras. La política es la única herramienta para solucionar problemas centrales de los países”.

Finalizando el encuentro, Mario Daniele destacó la figura del ex Intendente, Senador y Diputado Nacional de la UCR, Freddy Martínez, quien acompañó a los proyectos del campo popular y desempeñó su labor legislativa pensando en el pueblo. Y por su parte, Nito Artáza hizo lo mismo con el intendente del partido de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, quien será el próximo invitado al encuentro de la UB Espacio Peronista Federal, el próximo lunes.