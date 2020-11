aseguró hoy el gobernador Axel Kicillof durante la conferencia de prensa en la que actualizó la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires y brindó detalles de la próxima etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). “Estamos trabajando con los laboratorios que tienen los estudios más avanzados, más allá de sus procedencias, para que las vacunas estén rápidamente en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires”, explicó Kicillof. “En una primera etapa pretendemos vacunar a seis millones de bonaerenses que integran la población de riesgo o que desarrollan trabajos esenciales en materia de salud, educación y seguridad”, afirmó el Gobernador y agregó: “Alcanzar la inmunidad implicará un largo camino, por lo cual hay que seguir cuidándose para llegar sanos a la vacunación”. Respecto a la situación epidemiológica, subrayó que “hace cuatro semanas que estamos observando una caída de los casos y de la utilización de camas de terapia intensiva en toda la Provincia”. “A la disminución paulatina en el Gran Buenos Aires que lleva 12 semanas, se sumó la caída en el interior, donde hemos pasado de un pico de 1500 casos diarios a un promedio de 876”. “Los casos disminuyen por la cuarentena temprana, las políticas de cuidado, el esfuerzo de los y las bonaerenses y un clima más benévolo que nos permite tener actividades al aire libre y ventilar los lugares cerrados”, detalló el Gobernador. Asimismo, enfatizó que “no nos vamos a conformar con un nivel bajo de contagios, nos vamos a dedicar a aplastar la curva”. En ese marco, se refirió a la política de testeos de contactos estrechos no sintomáticos: “Contamos con las capacidades para cortar la cadena de contagios, hisopando a los contactos estrechos aunque no presenten síntomas. Si fuera positivo, haremos el seguimiento luego sobre sus propios contactos estrechos”. Acerca de la temporada de verano, Kicillof se refirió a los 13 protocolos que se presentaron esta semana para sostener las políticas de cuidado durante las vacaciones y aseguró que “la aplicación Cuidar Verano ya está lista”. “Estamos ahora en un proceso de capacitación de los municipios, cuyas autoridades serán las encargadas de brindar conformidad a los turistas”, añadió. Por otra parte, indicó que “estamos desarrollando protocolos para la nocturnidad destinados a evitar las fiestas clandestinas en lugares cerrados y con mucha gente. Si bien los jóvenes son quienes transitan la enfermedad de forma más leve, necesitamos de su solidaridad para no contagiar a las personas de mayor riesgo”. El mandatario bonaerense explicó que “ya estamos trabajando en protocolos específicos para las fiestas de fin de año, que seguramente harán hincapié en los cuidados durante los días previos”, y añadió: “Buscaremos que después de un año tan difícil se puedan disfrutar la Navidad y el Año Nuevo en familia, sin riesgo de contagiar a los seres queridos”. Para finalizar la conferencia enfatizó: “Quiero decirle a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires que falta poco, sigamos cuidándonos. Mientras tanto un Estado que protege, un pueblo solidario y un gobierno que cuida nos han permitido enfrentar y resistir esta pandemia”.