El gobernador Axel Kicillof anunció esta tarde la realización de obras de transporte eléctrico que mejorarán la conectividad del interior de la Provincia con una inversión de 138 millones de dólares, financiada en parte por la Corporación Andina de Fomento (CAF). Fue durante una videoconferencia con intendentes de la que participaron también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni. “Desde que asumimos nos propusimos hacer todo lo que fuera necesario para lograr la integración de la Provincia, generando mayor equidad en el acceso a los servicios públicos y mejores oportunidades”, aseguró Kicillof y enfatizó: “Los municipios del interior necesitan un sistema eléctrico que esté bien preparado para su desarrollo”. El “Programa Regional de Transporte Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires” proyecta la construcción de obras de alta tensión, subestaciones y tendido de líneas de transmisión, con el fin de aumentar la eficiencia y reducir los costos de abastecimiento en los distritos de Chivilcoy, Guaminí, Necochea y San Andrés de Giles, con impacto sobre una población de 190 mil personas. Se trata de una inversión de 138 millones de dólares, de los cuales 100 serán financiados por la CAF y el resto por la Provincia. En tanto, Simone destacó que las obras “no solo traerán beneficios a esas localidades sino a toda la región”, dado que “van a aportar mucha estabilidad al sistema de distribución de energía y van a permitir que todos los municipios tengan mucho mejor acceso a la potencia para el desarrollo industrial y urbano”. En sintonía, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, puntualizó: “Estas cuatro obras tienen un impacto en por lo menos 20 municipios; van a mejorar sustancialmente el servicio”, y agregó: “Habrá mucha más potencia disponible y ante cualquier falla contarán con otra línea para abastecer”. El proyecto en el distrito de San Andrés de Giles contempla una nueva estación transformadora (ET) y una línea de alta tensión de 26km, lo que mejorará el abastecimiento a la ciudad y zonas aledañas y permitirá contar con la potencia necesaria para nuevos emprendimientos. En Chivilcoy se construirá la ET “Chivilcoy II” y el vínculo de línea de alta tensión Chivilcoy-25 de Mayo, que posibilitarán el desarrollo de nuevas demandas, favoreciendo el desarrollo de la economía local y regional. Por su parte, los trabajos en Guaminí comprenden una nueva ET «Guaminí” y la línea de alta tensión que vincula con Coronel Suárez, lo cual brindará un suministro de mejor calidad y aportará infraestructura para nuevos desarrollos. Por último, la ET “Quequén” permitirá abastecer la demanda insatisfecha de la zona del puerto. Para cerrar, el Gobernador aseguró que “casi el 10% del presupuesto 2021 está destinado a obras de mediano y largo plazo para la Provincia” y concluyó: “Buscamos equilibrar la balanza y que el interior pueda avanzar en conectividad y transporte de energía para que todos los y las bonaerenses que viven allí tengan las mismas oportunidades que quienes viven en otras ciudades”. Estas obras se llevarán a cabo en el marco del convenio suscripto por el Gobernador y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el pasado 11 de noviembre en Casa Rosada, en el que se obtuvo financiamiento de la CAF para el desarrollo de infraestructura hídrica y de transporte. Participaron de la presentación los intendentes de San Andrés de Giles, Carlos Puglielli; de Guaminí, José Nobre Ferreira; de Luján, Leonardo Boto; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Daireaux, Alejandro Acerbo; de Alberti, Germán Lago; de San Antonio de Areco, Francisco Ratto; de Suipacha, Alejandro Federico; de Saavedra, Gustavo Notararigo; y de Navarro, Facundo Diz.