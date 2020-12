El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó esta mañana el partido de La Matanza, donde junto a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y al intendente Fernando Espinoza, encabezó el acto de entrega de netbooks a estudiantes de la localidad de Rafael Castillo.

“Estas computadoras son un símbolo de lo que pasó en la Argentina y en la Provincia: estaban juntando polvo y arruinándose en los depósitos del Correo Argentino”, sostuvo Kicillof desde la Escuela Secundaria Nº 127 Rodolfo Walsh. Y agregó: “Nos dedicarnos a repararlas para que pudieran llegar a las manos de los alumnos y las alumnas que más las necesitaban”.

En ese marco, el Gobernador afirmó que “la pandemia nos afectó a todos pero no nos encontró en la misma posición”. “Había estudiantes que no podían acceder a sus estudios porque no contaban con los recursos mientras en la Provincia nos encontrábamos con 97 mil netbooks que no habían sido distribuidas porque necesitaban actualizaciones”, detalló.

En esta ocasión, se entregaron computadoras a chicos y chicas que cursan el primer año del ciclo superior, y suman 8.323 netbooks entregadas en 103 escuelas secundarias de La Matanza. Estuvieron presentes el director del establecimiento educativo, Daniel Ayala, y estudiantes de diferentes escuelas de Rafael Castillo.

Por su parte, Espinoza invitó a las y los estudiantes “que reciben las computadoras a que cuando las usen en sus casas, les enseñen también a sus familias cómo usarlas, para que pronto sean 40 mil los vecinos de Rafael Castillo que hayan aprendido computación”. Asimismo, destacó que el año que viene se inaugurará la nueva sede de la Universidad Nacional de La Matanza en González Catán: “Les pido a los chicos que reciben estas computadoras que nos ayuden a abrir las puertas de la universidad y se queden allí estudiando”.

El director de la escuela, Daniel Ayala, remarcó: “Aquí hoy están presentes los tres niveles del Estado en una decisión articulada, que se toma en conjunto, para restituir derechos”. Cerca de 135 mil computadoras fueron halladas en estado de abandono y recuperadas por decisión del Gobierno nacional, en tanto que otras 97 mil fueron encontradas en las mismas condiciones en la provincia de Buenos Aires.

Luego de repararlas, se distribuyeron priorizando las zonas con menor acceso a recursos educativos digitales y mayores dificultades para la continuidad del vínculo pedagógico durante la pandemia.

En ese marco, la estudiante Yamira Bruno señaló que “muchas veces nos sentimos estigmatizados por pertenecer a la escuela pública. Hoy podemos sembrar sueños y esperanzas colectivas”, agregó.

“La educación pública impulsa a los chicos y las chicas de la Provincia de Buenos Aires, para que tengan un acceso más igualitario a los conocimientos que les van a permitir llevar una vida plena”, concluyó Kicillof.