Hoy, Vicky Cornell y sus hijos, Toni y Christopher, en nombre de The Chris Cornell Estate junto con UMe, lanzan No One Sings Like You Anymore, una colección cuidadosamente seleccionada de 10 versiones de canciones que inspiraron a Chris Cornell y que personalmente seleccionó para celebrar a los artistas. Grabado por Chris en 2016, su último álbum de estudio completamente terminado, presenta sus versiones de «Watching The Wheels» de John Lennon, «Sad Sad City» de Ghostland Observatory, «Jump Into The Fire» de Harry Nilsson, «ou Don’t Know Nothing About Love» de Carl Hall’s, «Showdown» de Electric Light Orchestra, «To Be Treated Rite» de Terry Reid, «Stay With Me Baby» de Lorraine Ellison (lanzado originalmente para serie de HBO Vinyl), «Get It While You Can», popularizado por Janis Joplin, y una nueva grabación de estudio de» Nothing Compares 2 U«, escrita por Prince. La versión de Chris de «Patience» de Gun’s & Roses, que se lanzó en su cumpleaños este año y le valió su primer #1 de Billboard como solista en la lista de canciones de Mainstream Rock, también se incluye en el álbum.

No One Sings Like You Anymore ya está disponible en todos las plataformas de streaming AQUÍ.

Todos los instrumentos de No One Sings Like You Anymore fueron interpretados por Chris Cornell y Brendan O’Brien, quienes también produjeron y mezclaron el álbum. A tiempo para las vacaciones, el álbum es un regalo especial para los fanáticos de Chris y sus fans de la primera hora, pero la familia Cornell espera que los nuevos oyentes se inspiren en la poderosa y única voz de Chris en estas impresionantes interpretaciones.

«Este álbum es muy especial porque es una obra de arte completa que Chris creó de principio a fin. Su elección de las versiones proporciona una mirada personal a sus artistas favoritos y las canciones que lo conmovieron. No podía esperar más para lanzarlo. Este momento es agridulce porque debería estar aquí haciéndolo él mismo, pero es con dolor y alegría que compartimos este álbum especial«, dijo Vicky Cornell. «Todos nosotros podríamos usar su voz para ayudarnos a sanarnos y levantarnos este año, especialmente durante la temporada navideña. Estoy muy orgullosa de él y de este impresionante álbum, que para mí ilustra por qué siempre será amado, honrado y una de las mejores voces de nuestro tiempo«, añadió.

«Cuando mi papá estaba haciendo este álbum, fue todo muy divertido. Recuerdo despertar por la mañana, desayunar con él e ir al estudio. Tomábamos nuestras lecciones de piano allí y Christopher jugaba videojuegos con Brendan y mi papá. Pudimos experimentar mucho con él y tenemos recuerdos increíbles. Estoy muy feliz de compartir este álbum. Te amamos, papá.«, compartió Toni Cornell.

Christopher Cornell agregó: «Nos divertimos mucho en el estudio durante ese tiempo, y en los días libres íbamos a Tree People y caminábamos por allí. También jugábamos a las escondidas dentro del Hotel Beverly Hills y cuando los de seguridad aparecerían pensarían que era muy divertido que mi padre estuviera corriendo por las escaleras de incendios con nosotros. Para mí, este álbum representa quién era mi padre. Estoy muy orgulloso de él y de su trabajo. Espero que a todos les guste este disco como tanto como a mi.«

No One Sings Live You Anymore

1. Get It While You Can

2. Jump Into The Fire

3. Sad Sad City

4. Patience

5. Nothing Compares 2 U

6. Watching The Wheels

7. You Don’t Know Nothing About Love

8. Showdown

9. To Be Treated Rite

10. Stay With Me Baby

MIRÁ EL VIDEO DE «PATIENCE» AQUÍ