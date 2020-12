Carlos Bianco y Daniel Gollan expresaron preocupación por las señales de aumento de casos y llamaron a la responsabilidad de las y los bonaerenses para seguir cumpliendo con los cuidados necesarios. La Plata, 15 de diciembre de 2020.- El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindaron información actualizada sobre la situación epidemiológica y el esquema de fases en los 135 municipios bonaerenses. La presentación tuvo lugar en el marco de una conferencia de prensa realizada hoy en el Salón Dorado de la Gobernación. El ministro Gollan advirtió que “en los últimos días notamos un gran relajamiento generalizado y un aumento de la cantidad de casos, particularmente en los últimos cinco o seis días, cuando los comparamos con los mismos días de la semana anterior”. En tal sentido, apeló a la necesidad de que la población continúe cumpliendo los protocolos y no se relaje, a fin de evitar un rebrote, y añadió: “Tenemos que redoblar los esfuerzos colectivos e individuales para que no suceda”. Pese a que tanto el promedio diario de casos como el total de casos semanales siguieron descendiendo en la última semana (con cifras de 1.365 y 8.311, respectivamente), Gollan indicó que se trató de una semana corta y que ello produce distorsión en los registros. Asimismo, señaló que se nota un repunte en la cantidad de llamados a la línea 148 de atención ciudadana, lo cual podría reflejarse, en 10 o 15 días más, en un aumento de la cantidad de casos. “Es un dato que nos preocupa mucho, porque lo estamos viendo en relación con lo que observamos en la calle: el no cumplimiento de las medidas de cuidado, y esto nos puede estar anticipando un rebote”, señaló el Ministro, y agregó: “Es llamativo si lo correlacionamos con la disminución en la velocidad del descenso de casos y de la caída de ocupación de camas”. Finalmente, Gollan se refirió a las próximas fiestas navideñas y de fin de año: “Cuidémonos todos, pero particularmente quienes vamos a estar con personas mayores o con comorbilidades”. En tal sentido, señaló que quienes vayan a pasar alguna fiesta con personas que pertenezcan a estos grupos deben salir lo mínimo indispensable, ya desde hoy, a fin de evitar riesgos de contagio. Por su parte, Bianco expuso la situación del esquema de fases en la provincia: actualmente tres distritos están en fase 3, 101 en fase 4 y 31 en fase 5. Asimismo, destacó el funcionamiento del sistema, que permite realizar modificaciones según la realidad de cada distrito, en consenso con las y los intendentes. Con respecto a las cifras epidemiológicas, el Jefe de Gabinete afirmó: “Algunos indicadores nos empiezan a generar cierta preocupación. No tener una segunda ola depende de nosotros, de los cuidados que tengamos todos y todas, de las políticas que establezcamos y del respeto colectivo”. Bianco agregó: “Tenemos los instrumentos para, ante un aumento de los casos, dar un paso atrás. Si vemos cierto peligro vamos a usar esos instrumentos, que son básicamente establecer determinadas restricciones. No queremos llegar a eso, por eso llamamos a la responsabilidad individual y colectiva de las y los bonaerenses”. “La pandemia no terminó, el virus sigue circulando y tenemos que seguir cuidándonos”, finalizó Bianco.