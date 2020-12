En Febrero llega a su fin el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios indexados por UVA y la suspensión de las ejecuciones hipotecarias dispuesta por el gobierno nacional hacia fines de marzo de este año en el marco de las medidas dispuestas frente a la crisis económica y social. A través del DNU 767/2020 dictado en el mes de Octubre se dispuso la salida del congelamiento por medio de un esquema de convergencia que comenzará a instrumentarse a partir del mes de febrero del año próximo y que se extenderá a lo largo de 18 meses. Este esquema de convergencia implica en la práctica que las cuotas que van desde Febrero de 2021 hasta Julio de 2022, sufrirán aumentos por encima de la inflación , de modo tal que los hipotecados “devuelvan a los bancos”, las sumas no abonadas por efecto del congelamiento de las cuotas. En nuestro último comunicado difundido a comienzos de noviembre, alertamos que el esquema de convergencia -tal como ha sido diseñado- se va a convertir inexorablemente en una bomba de tiempo ya que sin congelamiento de las cuotas y sin la posibilidad de diferir hacia el fin del crédito, el pago de las mismas, las cuotas se tornaran impagables y provocarán que miles de familias no puedan afrontar sus obligaciones. La aceleración inflacionaria que viene experimentado la economía Argentina durante los últimos meses, nos ha dado la razón. La inflación navega a una velocidad crucero del 3,5 % y durante los próximos meses –ajuste de tarifas mediante-, el índice de precios podría ubicarse por encima del 4 %. Esos niveles inflacionarios, sumados al esquema de convergencia llevarán a que nuestras cuotas se tornen impagables ya que las mismas se incrementarán entre un 170 y un 190 % a lo largo de 18 meses. No hace falta ser muy perspicaz para advertir sobre los efectos ruinosos que tendrá su aplicación, sobre la economía doméstica de las más de 105.000 familias endeudadas. Al comienzo de esta gestión de gobierno se abrió una esperanza cuando fuimos convocados por la entonces Ministra de Hábitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa. Luego de varias reuniones se propuso la creación de una MESA TECNICA, cuyo fin sería el de ir explorando alternativas para buscar una salida a los créditos indexados por inflación. Lamentablemente la MESA nunca llegó a constituirse y el cambio de autoridades en el Ministerio, clausuró –al menos hasta el día de hoy-, toda vía de diálogo. Desde el COLECTIVO NACIONAL DE HIPOTECADOS UVA AUTOCONVOCADOS seguimos aguardando una convocatoria al diálogo con las nuevas autoridades del Ministerio. Este miércoles a las 17 horas realizaremos una movilización frente al Ministerio de Hábitat y Vivienda para reclamar la suspensión de la entrada en vigencia del DNU 767/2020. De este modo el sistema de convergencia no se aplicaría, hasta tanto no se avance en una salida de fondo y definitiva que implique el fin del ajuste por inflación de los créditos hipotecarios en UVA. VIVIENDA SI, NEGOCIO NO. COLECTIVO NACIONAL HIPOTECADOS UVA AUTOCONVOCADOS.