Advierte sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de jóvenes durante las reuniones de Navidad y Año Nuevo. También alerta sobre los peligros de las fiestas clandestinas e incluye una serie de recomendaciones para evitar contagios de covid-19 y el uso de pirotecnia. “Desde hace tiempo venimos trabajando en la idea de que el consumo de alcohol no es igual a diversión. Y ante la proximidad de las fiestas, creemos necesario no solo reforzar ese concepto, sino también generar conciencia sobre los riesgos que implica un consumo en exceso. En esta ocasión, la campaña la enmarcamos dentro de los cuidados generales que se deben tener para evitar la propagación del covid-19”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto también se refirió al anuncio realizado por el gobierno bonaerense respecto a la habilitación de fiestas al aire libre de hasta 200 personas con protocolos, distanciamiento y 30% del aforo del espacio permitido: “Es una medida necesaria porque desalentará la proliferación de las fiestas clandestinas, que constituyen un severo riesgo para las y los jóvenes”.

Cabe destacar que la Defensoría viene realizando relevamientos sobre el consumo de alcohol en jóvenes desde hace más de tres años. Por ejemplo, uno de los indicadores dio cuenta que más del 45% -sobre un total de 632 jóvenes entrevistados el año pasado- mostraron una percepción del riesgo del consumo de alcohol relativamente baja. “Consideraron que no es riesgoso ni presenta peligro para la salud, al menos en comparación con las sustancias ilegales como marihuana o cocaína”, explicó Martello, quien coordina los observatorios de Adicciones y de Derechos Niñas y Niños y Adolescentes de la Defensoría. Ambos observatorios intervinieron en la elaboración de la campaña “Divertite y Cuidate”.

“La realidad es que el alcohol no solo es riesgoso para la salud de quienes consumen. También es uno de los principales factores que influyen en los siniestros viales, principal causa de muerte de personas jóvenes de hasta 24 años de edad, en nuestro país. Los accidentes de tránsito matan más jóvenes que el cáncer”, sostuvo Martello.

Durante la etapa de aislamiento, la ingesta en exceso de alcohol, pese a las restricciones para circular y reunirse, se mantuvieron en niveles preocupantes. “Incluso, desde la Defensoría pudimos determinar que el 20% de las personas, que antes de la cuarentena consumían alcohol y otras sustancias, aumentaron dicho consumo durante el confinamiento. Por eso, ahora el desafío es intentar retrotraer esos indicadores”, concluyó el Defensor del Pueblo Adjunto.