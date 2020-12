Junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y al intendente Mauro García, recorrió también las nuevas instalaciones del polideportivo municipal. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó esta mañana el partido de General Rodríguez, donde inauguró dos jardines de infantes y recorrió las nuevas instalaciones del polideportivo municipal. Fue junto al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y el intendente Mauro García. “Este edificio se empezó a construir en 2014 pero las obras fueron abandonadas durante los últimos años, a pesar de que en la zona no se consiguieran vacantes para los niños y niñas. Fueron los vecinos y las vecinas quienes cuidaron el jardín y siguieron reclamando por sus derechos”, aseguró Kicillof desde el nuevo Jardín de Infantes N° 927, en el barrio Altos del Oeste. “A través del programa Escuelas a la Obra, reparamos también la infraestructura de muchos establecimientos para que volvieran a estar en condiciones y sean seguros para toda la comunidad educativa”, señaló Kicillof y agradeció “a las y los docentes que se suman al desafío de reconstruir la provincia de Buenos Aires”. Las obras sobre el nuevo edificio del Jardín 927 presentaban un avance del 80% cuando fueron paralizadas. Con financiamiento del Fondo Educativo Municipal, se concluyeron los trabajos y se dotó al establecimiento de tres salas y dependencias que permitirán ampliar las vacantes para los niños y niñas del distrito, y también se finalizó el Jardín 928, que cuenta con dos salones. «Inaugurar una escuela es la mejor forma de cerrar este año tan difícil. Sintetiza el futuro, la esperanza, porque no hay mejor política que la escolarización temprana. Las familias de General Rodríguez han cuidado este lugar mientras se asumía la responsabilidad de terminar una obra que estuvo tanto tiempo abandonada. La inauguración de esta escuela forma parte del desafío de construir un sistema educativo inclusivo, de calidad, que es la principal herramienta de construcción de una Argentina con justicia social para todos y todas”, subrayó Trotta. Además, el Ministro enfatizó: “ Vamos a trabajar para regresar a toda la presencialidad posible cuidando la salud de nuestra comunidad educativa. Nación, provincia y municipios tomamos la decisión correcta de priorizar nuevamente la educación. Volvimos a transitar el desafío de que la escuela sea la herramienta de transformación colectiva, de ruptura de las desigualdades que nos duelen y que nos deben avergonzar”. El intendente García destacó “el papel de los vecinos y vecinas que impidieron que este edificio, que no se pudo terminar en los últimos años, siguiera siendo vandalizado”. “Hoy le estamos devolviendo a la comunidad un espacio muy importante para que todos los niños y niñas del barrio puedan comenzar con sus primeros años de educación”, agregó. A continuación, Kicillof se trasladó hacia el Polideportivo Municipal “Juan Ávila”, donde se emplazó un nuevo piso de parquet para el entrenamiento de alto rendimiento, un laboratorio de alto nivel con piletas de enfriamiento e instalaciones para los y las deportistas. “A pesar de la deuda que debemos afrontar y de la pandemia, hemos asumido la responsabilidad de retomar las obras que fueron paralizadas durante años en toda la Provincia”, expresó el Gobernador y concluyó: “No estamos acá para hacer promesas, estamos porque tenemos un compromiso con el trabajo y buscamos dar respuestas a los problemas de los y las bonaerenses”. Participaron también la inspectora jefa de Educación en la región, Gabriela Valverde; el presidente del Consejo Deliberante, Manuel Anigstein; la inspectora distrital Graciela Monsalvo; y la presidenta del Consejo Escolar, Mariana Balbi.