Lo confirmó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco. Además, advirtió que se podrían tomar medidas más drásticas y retroceder de fase «Quedan en stand by», dijo el jefe de Gabinete Carlos Bianco sobre la habilitación de los eventos al aire libre hasta 200 personas. (Fuente Télam)

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó el freno a la habilitación de las fiestas de hasta 200 personas al aire libre, ante el aumento de casos de coronavirus que se registra en el territorio bonaerense y en todo el país.

“Quedan en stand by”, sostuvo el funcionario al brindar el reporte epidemiológico de esta mañana.

Según Bianco, la instrucción del gobernador Axel Kicillof a su equipo fue “no habilitar ninguna actividad más por ahora”. Y aclaró que incluso eso podría significar que el sistema de fases podría “dar marcha atrás, en el caso de que sigan aumentando los casos”.

“Retrocedimos un mes en una semana”, precisó Bianco, al ilustrar que la curva de contagios en el ámbito provincial subió “un 50%” en los últimos siete días.

En relación a la reapertura de los espacios nocturnos para habilitar fiestas de hasta 200 personas, una medida que había anunciado el gobierno bonaerense para contener la proliferación de festejos clandestinos y sin cuidados, el jefe de Gabinete comunicó que se decidió “no avanzar” a pesar de tener los protocolos de habilitación ya terminados.

“Por eso no ha sido publicada la resolución con los protocolos”, resaltó sobre la medida en la administración bonaerense. “Estuvimos un mes de trabajo. Fuimos monitoreando la situación y al ver que los casos no se estancaban, decidimos no habilitar esas fiestas o espacios nocturnos. Veremos cómo sigue”, agregó en una conferencia de prensa.

Según la decisión administrativa 2216/2020, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Salud, Ginés González García, se habilitaban las fiestas en el territorio bonaerense “con un aforo del 30% en relación a la capacidad máxima habilitada al aire libre no pudiendo superar el límite de 200 personas en total”.

A pesar de esa habilitación del Poder Ejecutivo, faltaba la aprobación final de la administración provincial, que hoy se confirmó que fue frenada.

En el reporte epidemiológico de este miércoles, hubo 3.019 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con ese registro, los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires fueron 657.205 desde el inicio de la pandemia.

Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 3.746 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 568.989 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio bonaerense fallecieron 21.833 personas desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo último.

Para Bianco, el incremento de los contagios puso en alerta a las autoridades sanitarias y llamó la atención sobre la mutación genética del virus que se conoció en el Reino Unido: “Si bien no implica que se agrave la enfermedad, sí puede generar un mayor ritmo de contagio al 70%, esto que en algunas revistas describen como virus mutante inglés. Bueno, estamos preocupados por el ‘virus mutante inglés’”.