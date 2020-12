Los concejales del Bloque Juntos por el Cambio y autoridades del Concejo Deliberante de Azul manifiestan su profunda preocupación frente a la gravísima discriminación de la que ha sido víctima el personal de salud de nuestro partido en relación al envío de dosis de vacunas Sputnik V.

“La Provincia de Buenos Aires ha recibido un total de 123.000 dosis para ser distribuidas entre el personal de salud de los 135 municipios que la integran, pero sorprendentemente nuestro partido no ha recibido ninguna de ellas. Esta actitud discriminatoria no sólo involucra al Hospital Municipal “Ángel Pintos” de Azul, “Horacio Ferro” de Chillar y “Casellas Solá” de Cacharí, sino a todos los efectores de salud del partido, incluidos los efectores privados y al Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” de Azul”, afirman.

Cabe destacar que tanto el Hospital Municipal como el Hospital de Niños son centros de referencia y derivación de patologías importantes de la región, sin embargo, otros nosocomios de mucho menor complejidad de atención, que incluso derivan los casos de Covid-19 hacia el efector de salud local (como es el caso del Hospital Municipal de Tapalqué), han recibido sus correspondientes dosis de vacunas.

“Nuestro Hospital viene realizando una importantísima labor enfrentado a la pandemia no sólo en la atención de pacientes con afectación exclusiva de sectores de terapia intensiva, sino también en el protocolo de donación de plasma, todo lo cual ha sido solventado exclusivamente por nuestra comuna, con una ínfima colaboración desde el Gobierno Provincial (3%), situación ésta que también pone en evidencia la grave discriminación que sufren nuestros vecinos y especialmente nuestro personal de salud”, señalan en el comunicado.

Por último los ediles remarcan que “todos conocemos la realidad epidemiológica de la región, por lo que resulta inentendible esta actitud en atención a la cantidad de camas, complejidad, cantidad de personal de UTI así como personal que tiene trato directo con casos de Covid 19, y la recepción regional de pacientes por diferentes especialidades, que se haya dejado de lado al personal de salud de los diferentes efectores de todo el partido de Azul, especialmente al Hospital Municipal “Ángel Pintos” de Azul y al Hospital Materno Infantil “Argentina Diego” de Azul.