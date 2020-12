La Municipalidad de Azul recuerda a la comunidad que las medidas sanitarias preventivas para evitar la circulación del coronavirus continúan vigentes.

Al respecto, es necesario mantener los dos metros de distancia física; utilizar tapaboca en forma correcta; reforzar la higiene personal y de elementos de uso cotidiano; no compartir mate, vasos ni cubiertos; usar alcohol en gel y lavarse las manos en forma frecuente.



Fiestas y cuidados

Durante las fiestas de fin de año se recomienda que las reuniones se realicen al aire libre –patios, terrazas-, garantizando el distanciamiento correspondiente –especialmente con las personas con factores de riesgo o mayores de 60 años- y minimizando el contacto entre los asistentes. De no ser posible el festejo al aire libre, abrir puertas y ventanas para asegurar una buena ventilación.

Los encuentros no deben superar las 10 personas y antes de los mismos, se deberá hacer autoaislamiento previo, especialmente si se compartirá con integrantes de grupo de riesgo.

Es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (burbuja); en el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, limitar el número de personas a lo mínimo posible.

En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes o contactos habituales se ubiquen juntos y sin mezclar con otros. El autoservicio es lo más recomendado a la hora de servir la comida.

No compartir vasos, cubiertos ni utensilios. No tomar de la misma botella o lata. En todo momento cumplir con las medidas de distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos.

Síntomas

Ante síntomas de la enfermedad -fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea, vómitos, pérdida de gusto u olfato- llamar al 0800 345 8838.

Aquellas personas con síntomas o diagnóstico de COVID-19, o bien contactos estrechos de un caso confirmado deberán permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales.