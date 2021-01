Desde el comienzo de la Pandemia COVID19, los Gobiernos Nacional y Provincial han insistido denodadamente en sacar «ventaja política» a la oposición, respecto a distintos anuncios y acciones dirigidos a mitigar los efectos de la pandemia.

Sirvan de ejemplos los siguientes hechos: Cuando hace unos meses el gobierno provincial falsamente anunció que la Ciudad de Buenos Aires era el distrito con más casos de contagios en el País, siendo que a los pocos días de transcurrido tal anuncio, la realidad demostró que no era cierto, ya que sumados sólo los distritos cercanos a la CABA la superaron con creces (tanto en contagios como en cantidad de fallecidos). Luego el gobierno Nacional anunció que estaba negociando con distintos laboratorios para adquirir las vacunas que estos iban a producir, era un anuncio muy positivo, ya que las diferentes vacunas iban a ayudar a combatir la pandemia en menor tiempo y con ello salvar más vidas. Al día de la fecha lamentablemente ello no ha ocurrido; ya que solamente se adquirieron 300.000 dosis para la primera aplicación de la vacuna rusa Sputnik V, es decir sólo para el 0,5 de los ciudadanos del País. Al respecto cabe recordar que a dicha vacuna le faltan completar los estudios científicos correspondientes y las publicaciones en medios especializados sobre los resultados sobre de la misma (Ej. fase 3), para que de ésta forma puedan obtener la autorización de emergencia de los Organismos de salud de prestigio mundial. Conviene agregar que respecto a la adquisición de vacunas de otras marcas, al día de la fecha no ha habido grandes avances, solamente hubo críticas de un laboratorio haciendo referencia a que la Argentina «pidió cosas que ningún otro país había pedido».

Recordamos también que para traer la vacuna desde Rusia se envió un avión de Aerolíneas Argentinas y al viaje se lo intituló: «Operación Moscú Diciembre 2020»; habiendo costado a la empresa de bandera (según distintas publicaciones periodísticas) U$s 400.000 cuando en realidad si se hubiese contratado a una empresa especializada en cargas, solamente hubiese costado la mitad, es decir unos U$s 200.000.

Durante estos días estamos viviendo la «Épica de la Distribución» de la vacuna por parte del Gobierno de la Pcia de Buenos Aires. Con desazón nos enteramos que algunas municipalidades gobernadas por JxC, en principio simplemente fueron ignoradas y ni siquiera se remitieron vacunas a dichos distritos (Ej. Azul, luego la situación se subsanó, debido al fuerte reclamo que el propio intendente hizo a las autoridades provinciales, y en el mejor de los casos, se remitieron las dosis de la

vacuna (Ej. Olavarría), aunque prescindiendo total e injustificadamente de la necesaria ayuda del gobierno municipal, para llevar a cabo una más eficiente conservación y aplicación de la misma. Resultado en Olavarría se perdieron 400 dosis (por haberse cortado la custodia de la cadena de frío), son 400 agentes de salud que van a tardar más en recibir la primera dosis con el peligro para sus vidas que ello implica. Así mismo cabe agregar que con un costo de unos U$s 10 por dosis en Olavarría se perdieron unos U$s 4.000 es decir $ 400.000.

Dada la experiencia de lo hasta aquí relatado y que esta en juego la salud de todos los ciudadanos del País, es dable esperar que tanto el Presidente de La Nación y el Gobernador, dejen de lado prejuicios ideológicos, egocentrismos y miserias políticas, y se decidan a comprar todas las vacunas que les sea posible a los distintos laboratorios, y en el menor tiempo posible, convocando para su distribución y aplicación a todos los actores del sistema de salud, tanto los efectores públicos como los privados, ya que esta en juego la vida de todos los argentinos.

Entonces la única «Épica» que será válida, es la ÉPICA DE SALVAR TODAS LAS VIDAS POSIBLES, EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE. y para que ello ocurra tienen que necesariamente intervenir todos los actores del sistema de salud sin discriminación alguna.

Ramiro Ortiz

Pro-Azul