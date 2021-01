La Municipalidad de Azul informa a la comunidad que el intendente Hernán Bertellys autorizó las prácticas al aire libre de actividades deportivas colectivas, luego del análisis de la Comisión especial de seguimiento sanitario y reactivación económica.

Al respecto, en el Salón Cultural, se realizó un encuentro de la mencionada Comisión para evaluar la solicitud de distintas instituciones de deportivas. Finalmente, se decidió responder positivamente al pedido pero con el cumplimiento de las siguientes indicaciones:

La cantidad de personas que participen de la práctica deportiva colectiva al aire libre no podrá superar las 40, incluyendo deportistas, ternas arbitrales, técnicos y paramédicos.

Los suplentes deberán mantener el distanciamiento social de 2 metros y usar tapaboca mientras no participen de la actividad.

Cada persona deberá tener su set de higiene personal y recipiente individual para hidratación.

No podrán utilizarse sanitarios, vestuarios ni duchas del predio.

Cada equipo deberá contar con un listado de buena fe de los deportistas y previo a cada encuentro, presentar declaración jurada de ausencia de síntomas de COVID-19 que la institución guardará por 30 días.

En el caso de eventos deportivos, la cantidad de espectadores no podrá superar las 100 personas, las cuales deberán mantener distanciamiento social y usar tapaboca.

Las entradas deberán venderse con anticipación.

Se autoriza el servicio de cantina con el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

En el caso de que hubiera más de un partido por día, el intervalo de separación entre cada uno no podrá ser inferior a 40 minutos.

De la evaluación de la Comisión participaron la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra, la directora de Salud Betina Aguilar, el director de Atención Primaria de la Salud Martín Maraschio y los concejales Ignacio Laborda, Silvio Santillán, María Inés Laurini y Verónica Crisafulli.