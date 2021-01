La Municipalidad de Azul informa que en el marco de la campaña de Prevención del dengue, continuará la semana próxima el operativo de descacharreo en las distintas áreas programáticas de los Centros de Atención Primaria de la Salud.

La actividad consiste en sacar de las casas todo tipo de objetos que representen un potencial criadero que puede estar adentro de las casas, patios, jardines o en los alrededores de cada vivienda.

Cronograma

Lunes 1/2 : de 8 a 10 CAPS N° 3 (Malvinas 226, Tel: 426512) y de 10 a 12 CAPS N° 4 (Tandil 887, Tel. 424759).

Miércoles 3/2 : 8 a 10 CAPS N° 8 (Rivas 1180, Tel: 426365) y de 10 a 12 CAPS N° 6 (Rauch 1375, Tel: 426310).

Viernes 5/2 : 8 a 10 CAPS N° 1 (calle 98 N° 1169, Tel: 426985) y de 10 a 12 CAPS N° 2 (Escalada y Bolívar,Tel: 426520).

Todas aquellas personas que tengan cacharro para desechar podrán comunicar a los CAPS sus direcciones para que se acerque el camión en sus domicilios.



En los casos de viviendas que no se encuentren en dichas áreas podrán llamar a la Dirección de Atención Primaria de la Salud al teléfono 426413 para organizar el retiro.

Sin criaderos no hay mosquito y sin mosquito no hay enfermedad.