Desde la Cámara de Diputados de la Nación el oficialismo impulsa un ajuste a los pisos de ganancias de los trabajadores, en ese contexto, el ex Secretario de Trabajo de la Nación, Dr. Ezequiel Sabor, señaló que “la medida perderá impacto en el corto plazo”, y que con esto el Gobierno “solo pretende implementar un nuevo parche cuando la verdadera decisión política sería eliminar el impuesto”.

Por otro lado, afirmó: “El salario no es ganancia. La carga impositiva no debe estar sobre las espaldas de los trabajadores. En los tiempos que corren en nuestro país es casi un milagro tener trabajo, sostenerlo y poder vivir con ello. La discusión no puede girar en torno al sistemático ajuste sobre los pisos de ingresos, siempre será una medida inconclusa que seguirá atentando contra los argentinos y postergando una decisión que impacta – independientemente de la gestión política partidaria vigente- directamente sobre el bienestar de los trabajadores argentinos”. En esta línea planteó: “Aprovechando este contexto tan particular pospandemia y con la voluntad política que se jactan de tener, me pregunto: ¿por qué no avanzar con la decisión política de eliminarlo?”.

“A modo de autocrítica, durante mi gestión a cargo de la Secretaria de Trabajo de la Nación, impulsé la eliminación de la 4º categoría del impuesto a las ganancias, pero nunca la avanzamos. Nos sobró voluntad y nos faltó decisión política”, expresó el ex embajador de Argentina en México.

Asimismo, definió: “Cuando se efectuó la incorporación de la 4º categoría mediante la sanción de la ley 20628 (1973) los trabajadores con altos ingresos quedaron incluidos en la nueva normativa. Esa decisión administrativa se diseñó pensando en ese contexto económico y político y hoy nada tiene que ver con la coyuntura actual en materia de empleo y economía en nuestro país e incluso en el mundo”.