Invitamos a la comunidad de Azul a la segunda jornada que realizaremos en el Barrio Güemes el día domingo 21/02 a las 18.30 hs

El punto de encuentro será la plaza del skatepark. Comenzaremos a limpiar esa zona, el Lago Güemes y continuaremos por la costanera hasta la plaza ubicada frente a la Escuela N° 62.

Pueden acercar sus materiales para reutilizar y/o reciclar (limpios y secos):

– Papel: De cualquier tipo y tamaño, pueden ser papeles impresos o escritos como revistas, de fondo blanco, envoltorios, etiquetas, diarios, tapas de cuadernos, etc.

– Cartón: De cualquier tipo y tamaño, sin grasas ni aceites.

– Aluminio y otros metales: Latas de bebidas, de conservas (de legumbres, durazno, atún, etc), aerosoles, tapas de yogures, cremas, quesos untables y similares.

– Plásticos: Botellas, bidones, tapitas, envases de shampoo, potes de yogures, cremas, etc

– Frascos de vidrio y tapas

Para más información nos buscan en facebook como Punto Verde Azul o en instagram @puntoverde_azul.