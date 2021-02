Gastón Argeri junto a autoridades del Consejo Directivo recibió al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, en la subsede del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, de la ciudad de Olavarria. De la reunión también participaron el secretario general de Gobierno, Federico Thea, autoridades de la asociación local, otros referentes departamentales y del Colegio de Magistrados Departamental.

“Estamos empezando a visitar todos los departamentos judiciales bonaerenses, como lo hicimos por las distintas provincias, cuando me desempeñé como ministro de Justicia de la Nación. Por eso agradezco la amabilidad del presidente del Colegio de Abogados Departamental, en recibirnos y permitir este diálogo e intercambio de inquietudes, tomar nota de las necesidades del Departamento Judicial de Azul y contarles cuáles son los planes y proyectos que estamos impulsando desde el Ministerio”, dijo Alak.

Infraestructura y vacantes

Dos de las problemáticas que, de inmediato, se plantearon entre los asistentes al encuentro fueron los problemas del déficit de infraestructura edilicia del Poder Judicial y la gran cantidad de vacantes de designaciones, además de la suspensión de llamados a concursos para cargos. “Creo que todos coincidimos en que la prioridad es mejorar el servicio de justicia para nuestras comunidades –sostuvo Alak- y para ello debemos ser capaces de poner en perspectiva los grandes problemas que enfrentamos en la gestión. Algunos tienen que ser resueltos por la Corte y el Ministerio Público Fiscal, como es el caso del Polo Judicial de Olavarría, una obra paralizada hace años pero que contó con la voluntad política del Gobernador para disponer del presupuesto necesario para su culminación.

Hoy estamos en plena reconstrucción del Estado provincial y, si bien, aún hay mucho por hacer y resolver también hemos dado pasos significativos. No tengo dudas de que los muchos años de desinversión en la Justicia bonaerense se han pagado muy caro: durante el comienzo de la pandemia, las diversas dificultades que enfrentamos (sobre todo las tecnológicas) dejaron al descubierto muchas insuficiencias. Pero también existe un hecho clave que no podemos perder de vista: la provincia de Buenos Aires es la que realiza el mayor aporte y adolece de una enorme discriminación presupuestaria que incide en las decisiones que se toman en materia de inversión edilicia y de cobertura de vacantes”, evaluó el Ministro.

“Qué jueces y juezas queremos”

Desde los representantes locales y departamentales se enumeró una serie de inquietudes pero también pusieron en valor el rol de las instituciones que integran el departamento judicial, a la hora de debatir sobre una mejora en la justicia que llegue a la gente. “Estos espacios donde asiduamente nos reunimos para definir agendas o solucionar problemáticas inherentes al ejercicio de la abogacía –de un lado y del otro del mostrador- también tienen que ser los contextos por excelencia a la hora de pensar el perfil de los jueces y juezas que queremos para nuestra justicia. Necesitamos subrayar y poner en valor el rol social de los jueces, una justicia de puertas abiertas para el ciudadano que acude en su auxilio”, sostuvieron.

Finalmente, Gastón Argeri agradeció la presencia del Ministro y su comitiva y se puso a disposición como presidente del Colegio de Abogados Departamental para oficiar de nexo entre el Ministerio de Justicia y las cuestiones que surjan en el territorio de su competencia. “Es muy importante hacerles llegar nuestras sugerencias y necesidad, en muchos casos problemas cotidianos en el ejercicio de la abogacía y que, en el esfuerzo colectivo, podamos allanar las dificultades que nos preocupan a todos y todas”, concluyó.

Del encuentro con el ministro Alak y el secretario de Gobierno, Federico Thea, participaron, además, el Dr. Mauro Grandicelli, secretario del Consejo Directivo del CAA; presidente y secretario del Colegio de Magistrados Departamental, Dr. Pablo Quaranta y Albano Galicchio; el diputado provincial César Valicenti, autoridades de la Asociación de Abogados y funcionarios locales.