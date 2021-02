En el marco del ciclo Vivero Cultural Verano 2021, el Equipo Delta y su Taller de Teatro Imaginario Soldenoche estrenan el espectáculo “Margaritas y Rosas” (Discepolianas) con tres funciones que tendrán lugar el próximo sábado 27 a las 20 y 22 hs y el domingo 28 a las 20 hs. Con este trabajo, después de un año, vuelve la actividad teatral presencial a La Salita del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere (ex Córdoba) 567.

La obra fue construida a partir del Laboratorio que se dictó en forma virtual durante cuatro meses y donde se exploró, entre otros temas, “Stefano”, la obra de Armando Discépolo (1887-1971), considerado el creador del “grotesco criollo”.

Con el formato de micro monólogos diez actrices abordaron los personajes de Margarita, esposa de Stefano y Rosa, su madre. De ahí el nombre del espectáculo, Margaritas y Rosas, quienes desarrollan una secuencia de diferentes miradas, colores, rasgos, tonos emocionales que a partir del autor hacen distintiva y creativa cada exposición.

La mujer atada al rol de supeditación a los mandatos familiares se arrincona en la ilusión de una vida mejor a partir de sus hijos ya que no puede realizarse en su propia vida. Se atreve, desafía pero no logra rebelarse en los hechos.

Como trasfondo social, las consecuencias del desarraigo inmigratorio, la crisis económica de los años treinta y la falta de perspectiva general para cumplir los anhelos individuales.

Relecturas de un pasado cercano que no dejan de cobrar vigencia.

El elenco está integrado por Cora Labaca, Graciela Longhi, Diana Sotile, Giselle Di Candia, Mirta Valicenti, Mariely Zubiry, Gabriela Yannelli, Marta Capparuccia, Teresita Delcalzo y Mirta Luján. Asistentes de escena Mario Das Neves y Esteban Piovacari. Vestuario y operación de luces, Daniel Navas. Flyer: Movie Graf. La dirección y puesta en escena corresponde a Edelmiro Menchaca Bernárdez. Producción general: Equipo Delta.

Se recomienda reservar las entradas al 15 315117. Las mismas deberán abonarse con anticipación ya que no habrá boletería por disposición sanitaria. La capacidad es muy reducida para guardar distanciamiento. Se controlará la temperatura al ingresar y en todo momento se deberá permanece con barbijo. La sala cuenta con sobradas condiciones de circulación de aire natural.

Sin duda, esta presentación excede el marco siempre motivante de un estreno teatral y trasciende como un hecho de gran importancia cultural y social para retomar la senda del encuentro, la presencia en vivo del actor en comunión con el público.