Por medio de la presente, Concejales del Bloque Juntos por el Cambio y autoridades del Concejo Deliberante de Azul queremos manifestar nuestra profunda preocupación frente al gravísimo hecho de corrupción en torno al programa de vacunación implementado por el Gobierno Nacional que desembocara en la salida del Ministro de Salud, Dr. Ginés González García.

Estamos en conocimiento de irregularidades de similares características que se vienen cometiendo en nuestro Partido con el manejo de las vacunas contra el Covid 19 y por ello consideramos necesario que se expida de manera urgente, desde Región Sanitaria IX y PAMIUGLXXX Azul,sendos informe pormenorizados, respecto a los vecinos del Partido de Azul que han recibido la vacuna.

Independientemente de las responsabilidades penales que podrían asignarse a quienes incurrieron en semejante accionar delictivo, nos movilizan cuestiones éticas como es el caso de la vacunación de personal administrativo, que no tiene absolutamente ningún contacto con pacientes y/o de aquellos jóvenes “voluntarios” (pagos) que reciben la vacuna en lugar de nuestros abuelos o enfermos crónicos.

Mayor aún es nuestra preocupación frente a las declaraciones del Presidente de la Nación al expresar: “Terminemos con la payasada, no hay un delito por adelantarse en la fila” tratando de restarle importancia a un hecho de suma gravedad. Claro es que de determinarse responsabilidades penales, el delito de Tráfico de influencias (Art. 256 Bis Código Penal) estaría configurado en situaciones tales como las descriptas.

Acaban de condenar a Lázaro Báez a doce años de prisión por lavado de dinero, situación que no hace más que confirmar el nivel de corrupción en que se mueve la Ex Presidente, Dra. Cristina Fernández de Kirchner y todo su séquito, sin embargo, hoy nuestro pueblo se encuentra nuevamente siendo víctima de otra gran estafa.

Por su parte, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró que la administración de la vacuna contra el Covid 19 debía estar a cargo de La Cámpora, salteando todo lazo institucional con los equipos de salud altamente capacitados de los gobiernos locales, cómo así también al personal de salud y/o cualquier establecimiento sanitario, sin discriminar que sean estos públicos o privados

Finalmente, no cabe otra conclusión que la de que todo es una gran mentira, es mentira la preocupación por la salud de nuestros vecinos, es mentira la consternación por las muertes ocasionadas por la pandemia.

Por ello, de aquí en adelante con cada fallecimiento por COVID que se produzca en nuestro Partido, seguramente cada uno de nosotros pensará, que tal vez ese familiar, vecino, conocido o amigo fallecido, podría haberse salvado si lo hubiesen vacunado a tiempo, en lugar de vacunar sin justificativo alguno a amigos o militantes que prefirieron adelantarse en la fila (avivada criolla), en desmedro de la sociedad toda.