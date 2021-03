Más de 200 abogados y abogadas del Departamento Judicial de Azul ya han tramitado, de manera gratuita, su firma digital, en la sede de Azul y en las subsedes Olavarría, Tandil y Las Flores, además de las localidades de Rauch. Hoy será el turno de Benito Juárez y, en los próximos días, Bolívar.

“La firma digital es una herramienta invaluable, en tiempos de restricción sanitaria y distanciamiento social. Hemos visto transformar hábitos cotidianos, no sólo los profesionales; pero, si nos referimos particularmente al ejercicio de la abogacía, podemos apreciar cómo en un año tuvimos que adaptar nuestros medios de vinculación profesional, adoptando nuevas reglas en un camino que, si bien ya habíamos iniciado con la clara conciencia de agilizar e igualar el acceso de herramientas, se ha consolidado en los últimos meses para poner al servicio de todos y todas los matriculados de nuestro Colegio de Abogados la información y los insumos que hoy se requieren para el desempeño diario”, sostiene Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental.

“Hemos interpretado las necesidades en tiempo real y hemos dado respuestas de manera inmediata frente a cada necesidad. Basta con ver la exitosa convocatoria que tienen las charlas informativas sobre usos y ventajas de la firma digital, la utilización de los medios electrónicos, los sistemas informáticos para llevar adelante las audiencias virtuales, ratificando su oportuna utilidad para un espectro cada vez mayor de actos profesionales”, agrega.

La Ley Nº 25.506 define la firma digital como el resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control, de modo tal de garantizar que el documento ha sido firmado por la persona que dice haberlo firmado y que la información contenida en el documento no ha sido modificada luego de su firma. A diferencia de una firma tradicional, no puede ser adulterada ni falsificada ya que se trata de una serie de algoritmos cifrados, respaldados por un certificado digital.

“En la actualidad, podemos realizar muchos actos profesionales, con la plena eficacia jurídica que reviste la firma digital: firma de acuerdos remotos con otros colegas que hayan tramitado su firma digital, suscripciones de documentos; firma de presupuestos y recibos de documentación, trámites ante la administración pública y emisión de poderes firmados digitalmente”, enumera Argeri, entre las nuevas incumbencias que se irán habilitando, a medida que se extienda el uso de esta herramienta.

Cómo tramitarla

Todos los matriculados y matriculadas pueden gestionar la firma digital en las sedes del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul. Para ello, podrán solicitar turno vía mail a los siguientes correos electrónicos:

Azul: secretaria@colegioabogadosazul.org.ar

Tandil: secretariatandil@colegioabogadosazul.org.ar

Olavarría: secretariaolavarria@colegioabogadosazul.org.ar

Los abogados y abogadas que ejercen en localidades con Justicia de Paz podrán realizar la gestión en las respectivas sedes también durante marzo, como ya sucedió en febrero, en las localidades de Rauch y Las Flores.

El personal del Colegio de Abogados Departamental viajará especialmente para cumplimentar el trámite que deberá solicitarse, previa inscripción y coordinación de turnos.