El fin de semana pasado tuvo lugar en nuestra ciudad un importante acontecimiento cultural y social, la vuelta al teatro presencial a cargo de un grupo local.

El Equipo Delta y su Taller de Teatro Imaginario Soldenoche, dentro del ciclo Vivero Cultural Verano 2021, pusieron en escena un nuevo trabajo de su factura “Margaritas y Rosas” (Discepolianas). El espectáculo tiene su origen en el Laboratorio On Line que se dictara durante el aislamiento por la pandemia aunque resta material para conformar otros espectáculos.

Después de tanto impedimento del teatro en vivo, el público respondió con entusiasmo y completó el cupo determinado para las tres funciones programadas. Por otra parte se mostró muy predispuesto para respetar el protocolo sanitario determinado.

Con motivo de la excelente repercusión se anuncia la repetición de esta puesta en escena para los días sábado 13 a las 20 y 22 hs y el domingo 14 a las 20 hs. en La Salita del Vivero Cultural Otoño Azul, calle Malere (ex Córdoba) 567. Las entradas se pueden reservar al 15 315117 pero deben abonarse con anticipación ya que no habrá boletería. Por protocolo la capacidad es muy reducida, se tomará la temperatura al ingresar y se deberá permanece con barbijo en todo momento. La sala cuenta con sobradas condiciones de circulación de aire natural y se guardará distanciamiento.

“Margarita y Rosas” cuenta con la actuación de Cora Labaca, Graciela Longhi, Diana Sotile, Giselle Di Candia, Mirta Valicenti, Mariely Zubiry, Gabriela Yannelli, Marta Capparuccia, Teresita Delcalzo y Mirta Luján. Vestuario, caracterización y operación de luces: Daniel Navas. Mario Das Neves y Esteban Piovacari son asistentes de escenario. La gráfica del flyer es de MoviGraf. Edelmiro Menchaca Bernárdez está a cargo de la dirección y puesta en escena. La producción general corresponde al Equipo Delta.

La obra es una construcción fragmentaria de “Stefano” del célebre autor nacional Armando Discépolo (1887-1971). Se toma como eje la mujer y la madre del protagonista que ofrecen sus micro monólogos que van conformando diferentes visiones de un mismo personaje. Enrolados en el “grotesco criollo” se muestra el rol de la mujer dentro del marco social de la inmigración en las primeras décadas del siglo XX. Personajes femeninos marcados por sus ilusiones, sus desesperanzas y la imposibilidad de una salida que atraviesa generaciones y cuyos rasgos humanos están plenos de vigencia.

Se invita a apoyar con la asistencia a esta expresión de la cultura independiente azuleña a fin de recuperar la celebración del encuentro.