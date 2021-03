El Ministro de Salud y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, destacaron el avance del plan Buenos Aires Vacunate y reafirmaron la decisión de seguir a paso firme con la aplicación de dosis. La Plata, 9 de marzo de 2021.- El ministro Daniel Gollan y el jefe de Gabinete Carlos Bianco presentaron la situación epidemiológica y sanitaria en la provincia de Buenos Aires y el esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio provincial. Fue en la habitual conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Gobernación bonaerense. El ministro Gollan señaló que el promedio diario de casos tuvo un ligero aumento respecto del registrado la semana previa (2.594 frente a 2.562). No obstante, destacó que “observamos un descenso en la tasa de letalidad, así como en la ocupación de camas de terapia intensiva, donde tenemos 14 camas ocupadas menos que la semana pasada. Podemos decir que el frente sanitario está tranquilo”. Con respecto al avance del plan Buenos Aires Vacunate, Gollan explicó que al día de la fecha se llevan aplicadas 726.665 dosis, de las cuales 592.609 corresponden al componente número 1 y 134.056 al componente número 2. “Esto quiere decir que el proceso de vacunación viene avanzando fuertemente en la provincia, tanto en la aplicación de dosis como en la entrega de turnos. Siendo que se trata de una vacunación optativa, ya hemos traspasado los cuatro millones de inscriptos”, agregó el ministro. “No vamos a dejar de vacunar. Implementamos centros de salud donde la gente puede esperar la dosis en óptimas condiciones: al aire libre, sin mojarse en caso de lluvia. Son centros que se establecieron en coordinación con las y los intendentes”, concluyó Gollan. Bianco, por su parte, presentó la situación del esquema de fases en la provincia: 108 municipios se encuentran en fase 4 y 27 en fase 5, lo que implica que, en comparación con la semana anterior, tres distritos pasaron de fase 4 a fase 5. Con respecto al sistema de recepción de información sobre supuestas irregularidades en el sistema de vacunación, el Jefe de Gabinete afirmó que hasta el momento fueron recibidas 2.529 solicitudes, de las cuales 2.217 fueron desestimadas tras investigar y constatar que no se trataba de información vinculada a algún tipo de irregularidad. No obstante, 312 contactos sí fueron considerados, en base a los datos provistos, y tras un análisis exhaustivo ocho se encuentran en proceso de investigación intensiva para comprobar si existieron irregularidades. Asimismo, Bianco afirmó: “Nosotros tenemos un solo y único objetivo respecto del plan de vacunación: vacunar, vacunar y vacunar”, y concluyó: “Todas las vacunas que llegan las estamos inoculando de la manera más eficiente y más rápida posible”.