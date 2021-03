Además, Alak, Simone y el intendente Alessandro recorrieron las obras de construcción del puente Valentín Vergara.



En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires entregó esta mañana 93 títulos de propiedad a vecinos y vecinas del municipio de Salto. Fue durante un acto encabezado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el intendente local, Ricardo Alessandro. A continuación, las autoridades recorrieron las obras de construcción del nuevo puente Valentín Vergara junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone. A través de un video, el gobernador Axel Kicillof saludó a los y las saltenses y valoró “la necesidad de reconocer los derechos de quienes han podido acceder a una vivienda pero que todavía no pueden disponer de un título de propiedad que les permita disponer plenamente de sus bienes”. “Nuestro objetivo es llegar a todos y a todas las bonaerenses, a partir de un Estado presente que termine con el hecho de que las escrituras sean inaccesibles”, añadió. Desde el Parque de la Memoria, Alak destacó que “cuando asumimos y observamos que había 800 mil familias que no contaban con las escrituras de sus casas, el Gobernador nos instruyó para que todos y todas las bonaerenses pudieran acceder a sus títulos de propiedad”. Y agregó: “Hemos puesto a la Escribanía General de Gobierno a cumplir un rol social y este año esperamos otorgar 60 mil escrituras de forma gratuita en los 135 municipios”. “Esta es una primera etapa de un plan que alcanzará a 700 familias del municipio de Salto”, afirmó el Ministro, al tiempo que subrayó que “nuestro objetivo es terminar con la angustia que padecen miles de bonaerenses por la incertidumbre, el temor a perder sus casas, no poder utilizarlas como garantía y, sobre todo, no poder luego dejárselas a sus hijos”. El programa “Mi escritura, mi casa” fue impulsado por el gobierno bonaerense a principios del 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias que no pueden afrontar económicamente los honorarios de un escribano particular. Se estima que 800.000 hogares no cuentan con su título de propiedad, lo que dificulta la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación, heredar en sucesión o presentarla como garantía. El intendente Alessandro remarcó: “Esto se puede hacer gracias al esfuerzo coordinado entre el municipio, la comunidad y el gobierno de la Provincia, con quienes trabajamos día a día para que Salta pueda seguir creciendo”. “A las escrituras, que implican dignificar a nuestros vecinos, le sumamos el trabajo para construir el nuevo puente, mejorar las rutas y estabilizar casi 18 kilómetros de caminos rurales”, indicó. Participaron también la escribana general de Gobierno, Paula Sidotti; los intendentes de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de San Andrés de Giles, Carlos Puglelli; y de Baradero, Esteban Sanzio; las diputadas provinciales Micaela Morán y Fernanda Díaz; el diputado bonaerense Marcos Di Palma; y los senadores provinciales Francisco “Paco” Durañona y Facundo Ballesteros. Obras del puente Vergara La construcción del puente Valentín Vergara sobre el río Salto se reinició en marzo de 2020, luego de que durante la gestión anterior se paralizaran las obras durante ocho meses por falta de pago. El proyecto se encuentra ahora avanzado en más del 60% y contempla una estructura superior a los 90 metros de largo, dividido en cinco tramos, en tanto que se está realizando también la adecuación del cauce del río, de los desagües existentes, las barandas peatonales y las defensas vehiculares para evitar inundaciones como la de 2017. Al respecto, en declaraciones a la prensa Simone explicó que “las obras avanzan a muy buen ritmo y estamos trabajando para terminarlas lo antes posible”. “Lo que encontramos aquí fue un ejemplo de lo que había sucedido en toda la Provincia: decidieron tirar abajo el puente y luego paralizaron las obras para la construcción del nuevo”, añadió. “Desde que asumimos comenzamos a trabajar con el municipio para reactivar la obra y hoy vemos este gran avance”, concluyó el Ministro.