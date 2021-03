El gobernador Axel Kicillof expresó hoy que “la campaña de inmunización ya es masiva y está por llegar al millón de vecinas y vecinos que han sido vacunados en la provincia de Buenos Aires”, al ser entrevistado hoy en el programa “Aire de Mañana” por CNN Radio. “Recibimos un nuevo lote de vacunas Sputnik V y se emitieron 150 mil turnos más para mayores de 70 años”, informó. “Con la vacuna Sinopharm estamos vacunando también a menores de 60 años que presentan comorbilidades e integran grupos de riesgo, quienes tienen que presentar un certificado y firmar una declaración jurada”, señaló el Gobernador, en tanto que subrayó que “a partir de las denuncias que recibimos por el botón habilitado en nuestra web, abrimos investigaciones y en caso de que se observe algo irregular, se sanciona a los responsables”. Asimismo, Kicillof enfatizó que “en la Provincia hemos organizado 500 postas de vacunación con mucho tiempo de antelación, planificando para que podamos brindar comodidades en el marco de un operativo inmenso de inmunización”. “Estamos aplicando más de 50 mil dosis diarias y tenemos la capacidad de aumentar el ritmo en cuanto lleguen más vacunas”, añadió. El Gobernador destacó que “algunos sectores de la oposición han hecho una campaña sucia contra la vacunación, en complicidad con algunos medios y una parte del Poder Judicial”. “Había gente que no se quería vacunar porque habían instalado que la vacuna no era buena, por eso estábamos organizando una campaña de concientización: poner el hombro no como un beneficio individual, sino en el marco de una campaña solidaria de cara a la sociedad”, agregó. “Cuando lo empezamos a planificar, se esperaban muchas vacunas y no teníamos la cantidad de inscriptos suficientes”. Asimismo explicó que finalmente la campaña no fue necesaria porque “ahora todos quieren vacunarse, pero nosotros lo planteamos desde que la ANMAT, que es un organismo que opera con altos estándares y cuenta con prestigio internacional, había autorizado la vacuna porque era segura”. Por último, en relación a los hechos ocurridos en Chubut en el marco de la visita del Presidente, expresó su “repudio absoluto a toda forma de violencia como mecanismo para manifestarse”. “He compartido muchos actos y viajes con el presidente Alberto Fernández y observé todo lo contrario a lo que sucedió ayer: mucha gente se acerca para saludarlo”, afirmó Kicillof, al tiempo que valoró que “lo que pasó ayer fue tan grave que se escucharon voces de repudio también desde la oposición”.