En el marco de las primeras mil obras ejecutadas en todo el país, también se presentaron mejoras en otras escuelas bonaerenses, además de tareas de pavimentación, cloacas y agua potable. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este lunes el partido de Almirante Brown, donde junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, inauguró el nuevo edificio del Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) N° 41 y, por medio de una videoconferencia, encabezó los actos de finalización de obras de refacción de escuelas, pavimentación y cloacas en otros municipios bonaerenses. En ese marco, Kicillof destacó que “la construcción del edificio de este instituto superior es una obra central para la Provincia”. “En medio de la pandemia y a pesar de la complejidad que implica retomar las obras que fueron paralizadas en los cuatro años anteriores, estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos para garantizar los derechos de los y las bonaerenses”, agregó. El presidente Alberto Fernández señaló: “Este edificio representa lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años: empezó a construirse y sufrió los problemas de tantas obras que se suspendieron”. “Vamos a seguir por este camino, trabajando codo a codo para ponernos de pie y para salir de una pandemia que nos ha causado mucho dolor”, expresó. “Lo que más deseo es que las diferencias no nos dividan y que las distintas ideas no nos enfrenten. Necesitamos tirar todos para el mismo lado para recuperar una Argentina unida, que se pueda vacunar y dejar atrás la tragedia de la pandemia”, subrayó el Presidente. Estuvieron presentes el intendente Mariano Cascallares; los ministros de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; del Interior, Eduardo de Pedro; y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; y la directora de la institución, Susana Elola. “Estas obras no solo vienen a mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, sino que en tiempos de crisis servirán también para impulsar la actividad económica”, señaló el Gobernador y añadió: “El Estado aquí reconoce y amplía derechos y, al mismo tiempo, genera trabajo para encender a la economía en momentos de incertidumbre”. “Al mismo tiempo seguimos avanzando con el plan de vacunación: en la provincia de Buenos Aires estamos por llegar al millón de dosis aplicadas y hemos anunciado 150 mil nuevos turnos para los próximos días”, sostuvo Kicillof y concluyó: “No es cuestión de entrar en polémicas sino de dar respuestas: vamos a seguir vacunando, construyendo edificios, pavimentando rutas y haciendo las obras que mejoran la vida de los y las bonaerenses”. En el caso del ISFD N°41, ubicado en el barrio Vattuone de Adrogué, la refacción demandó una inversión de 120 millones de pesos por parte del municipio y beneficia a 2.800 estudiantes. El nuevo edificio tiene tres plantas y cuenta con 9 aulas para tres turnos, salón de usos múltiples, cafetería, biblioteca, oficinas administrativas, núcleos sanitarios y una playa de estacionamiento. En abril de 2020, sus instalaciones se habían adaptado como Centro de Internación Extrahospitalaria para reforzar la atención sanitaria ante la pandemia. El ministro Katopodis enfatizó que “este edificio es un orgullo para Almirante Brown, que muestra el esfuerzo de todos los vecinos para que los estudiantes del municipio tengan la calidad educativa que se merecen”. Y agregó: “Hoy inauguramos 30 de las mil obras que están en ejecución para beneficiar a miles de familias en cientos de localidades de todo el país. Todas estas decisiones nos van a permitir que, cuando la pandemia quede atrás, estemos mejor preparados, con mejor obra pública, industria e infraestructura para que la Argentina se ponga de pie”. Por su parte, Cascallares remarcó: “Es un día muy importante para la comunidad educativa de Almirante Brown porque este instituto, que nació en 1973 y forma a tantos docentes de nuestro distrito, hace 48 años esperaba tener su propio espacio”. Y agregó: “Este edificio lo íbamos a inaugurar en marzo del año pasado, pero lo transformamos en un centro de aislamiento para acompañar a los vecinos y las vecinas que transitaban el coronavirus. A pesar de la pandemia, nunca dejamos de avanzar con obras estratégicas para que el municipio se siga desarrollando”. Asimismo, en el marco de la puesta en marcha de las primeras mil obras públicas en todo el país, por la provincia de Buenos Aires se inauguró la Red Secundaria Cloacal Soto de Hurlingham, se presentó la construcción de 100 cuadras de pavimento con cordón cuneta de hormigón en Merlo; el bacheo y repavimentación de calles en San Isidro; la pavimentación de hormigón de calles urbanas en Lomas de Zamora; el asfalto en ingresos a barrios y tareas en desagües pluviales complementarios, y de acceso al ferrocarril y áreas comerciales en Almirante Brown. A estas se sumaron la realización de carpeta asfáltica sobre base estabilizada en Escobar; el encarpetado en concreto asfáltico en Ituzaingó; la pavimentación de la calle Los Patos en Malvinas Argentinas; refacciones en las escuelas de enseñanza media 97 de La Matanza y Villa Astolfi de Pilar; la colocación de luminarias en Tres de Febrero; la obra hidráulica Tres Sargentos en San Miguel; la red de agua potable Pueblo Nuevo en Luján; y la ampliación de la red de agua potable y desagües cloacales en Carlos Casares.