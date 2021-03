La Municipalidad de Azul informa que este viernes a las 19 en Casa Malharro, Adriana Abadie y María Laura Recci compartirán con el público su experiencia sobre el proceso creativo y la trayectoria que viene teniendo la muestra 400 Historias para ContarTE, desde su gestación y presentación en septiembre de 2018 a la fecha.

La actividad será en adhesión al Mes de la Mujer y se enmarcará además dentro del ciclo de verano “Noches en Casa Malharro”, que la comuna ha llevado adelante desde enero en el centro creativo de calle San Martín 821, con espectáculos de distintos géneros musicales e incluso un circo de poesía.

La propuesta de este viernes repasará la presentación de una muestra singular, donde 400 tazas tuvieron la oportunidad de mostrarse y volverse objetos artísticos, a partir del relato que cada dueño hizo de dicho objeto y de la significación emocional del mismo. Durante más de dos meses la exposición fue visitada, explorada y disfrutada en los diferentes salones donde se instaló.

Asimismo, la experiencia se plasmó en el plano educativo, ya que las responsables del proyecto lo presentaron en establecimientos azuleños de nivel inicial, primario, secundario y superior, los cuales reinterpretaron la propuesta y se hicieron eco de la misma en sus propios espacios.

Desde entonces no ha parado de acontecer esta muestra, que sigue hablando y trascendiendo en distintos protagonistas y hechos que se van tejiendo, en una trama que no concluye.

Para relatar esta experiencia y revivir esos pasos, habrá una actividad que se propondrá en el momento a los asistentes. Así, una vez más no serán pasivos espectadores y oyentes del relato, sino también parte de un hecho artístico que sigue vigente e interpela.

La actividad será con entrada gratuita, pero dado que se desarrollará en el patio interno de la casona y el espacio prevé un aforo reducido a 50 personas, se solicita a los interesados en asistir realizar una inscripción previa llamando al teléfono 432811 (Dirección de Cultura), de lunes a viernes de 9 a 12. También durante la semana podrán comunicarse con las organizadoras, a fin de confirmar asistencia hasta completar el cupo.