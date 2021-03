El ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Claudio Moroni, recibió este mediodía a representantes de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) y a las autoridades de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), en el marco de la discusión paritaria del sector correspondiente al 2021.

Autoridades de la FAPS asistieron hoy al encuentro convocado por el ministro de Trabajo, donde presentaron un detallado informe de la preocupante situación del sector prestador, seriamente afectado por la falta de recursos necesarios para poder afrontar futuros aumentos salariales correspondiente a la cláusula gatillo 2020 y a los incrementos del 2021.

La FAPS viene alertando de esta situación, tanto a la opinión pública como a las autoridades nacionales -desde el presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Trabajo y la ministra de Salud de la Nación- que, producto del desmedido aumento de costos sufridos durante el 2020 -potenciados con el advenimiento de la pandemia- y del retraso en los valores de las prestaciones por parte de todo el sector financiador (PAMI, Obras Sociales y empresas de Medicina Prepaga), los prestadores de salud no cuentan con los recursos necesarios para poder asimilar nuevos aumentos salariales.

“Agradecemos al ministro Moroni por convocar a esta reunión y tratar de buscar un acercamiento con los representantes de los trabajadores. Pero como ya hicimos público en varias oportunidades y lo expresamos a las autoridades del Sindicato, el problema no es la falta de voluntad de aumento salarial. El problema es que no tenemos fondos para enfrentar más costos. Si el sector financiador no actualiza los valores que paga por las prestaciones que brindamos, las instituciones prestadoras no podrán actualizar los salarios del personal”, explicó José Sánchez, presidente de FAPS.

En el encuentro, autoridades de la FAPS propusieron sumar a representantes de cada uno de los financiadores (desde PAMI, Obras Sociales Sindicales y provinciales y Empresas de Medicina Prepaga) a la mesa de discusión paritaria, con el fin de poder visibilizar la situación de los prestadores y concretar las actualizaciones correspondientes de las prestaciones que, en muchos casos, están prácticamente congeladas desde el 2019.

Por su parte, las autoridades de FATSA solicitaron un aumento de 16% en una sola cuota a partir del mes de abril e informaron que, de no haber avances en la discusión paritaria, contemplarán la posibilidad de comenzar con un plan de lucha para reclamar por los incrementos salariales solicitados.

La Federación Argentina de Prestadores de Salud está conformada por:

ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina)

CEDIM (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio)

CEPSAL (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud)

CONFECLISA (Confederación Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales)

CADIME (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico)

AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos)

AISAME (Asociación de Instituciones de Salud Mental de la República Argentina)

FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria)

AHC (Asociación de Hospitales de Colectividad).