Días atrás en el municipio, el intendente Hernán Bertellys entregó un reconocimiento a la labor deportiva a Camilo Albanese y Said Diab.

Los jóvenes son alumnos de la Escuela Municipal de Beach Vóley y fueron preseleccionados para la concentración de la selección argentina juvenil que se hizo en Rosario.

El jefe comunal estuvo acompañado por la senadora provincial Lucrecia Egger y el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra.

En la ocasión, Albanese detalló que “fuimos seis días a Rosario y tuvimos la oportunidad no solo de entrenar, sino de conocer gente de otras provincias que solo conocíamos por el nombre”.

“Nos hicimos amigos y tenemos la oportunidad de poder jugar torneos juntos, de poder seguir creciendo y creando amistades; eso es lo que más nos llevamos”-resaltó.

Por su parte, Diab destacó que “fue una experiencia bellísima; pudimos conocer muy bien a los jugadores que son de otro nivel. También nos llevamos experiencia, aprendizajes y las ganas de seguir entrenando y seguir con constancia para llegar más lejos”.

Más adelante, agradeció a las familias y profesores por el apoyo constante, como así también el reconocimiento que hizo el municipio.

En tanto, el intendente Bertellys señaló que “estos jóvenes tienen una gran claridad de dónde están parados, qué están haciendo y qué están representando”.

“Con este tipo de experiencias no solo van evolucionando en lo personal sino que están representando a la comunidad. Es un mensaje para los jóvenes y no jóvenes de superación. Estamos muy orgullosos de ellos y este reconocimiento es más que merecido”-subrayó.

Posteriormente, Vieyra indicó que “somos conscientes de la importancia del deporte como formador, por ello, desde el municipio tenemos como objetivo hacer de cada disciplina una escuela municipal. Hemos comenzado con algunas y otras están en formación”.

“El trabajo de estos jóvenes sirve muchísimo, no solo desde lo deportivo sino desde lo formativo. Son un ejemplo a seguir. Es fácil criticar a la juventud pero son los que van a estar en nuestro lugar y los que hoy necesitan este tipo de motivación e iniciativa porque pronto serán lo que van a representar a una ciudad, a una provincia, a un país; hay que apoyarlos, el deporte es sanador “-concluyó.