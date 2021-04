Ocho nuevos y nuevas profesionales se sumaron, el pasado martes, al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, luego de la jura virtual que tuvo lugar, de acuerdo con lo establecido en el instructivo diseñado por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la institución, Dr. Gastón Argeri y el secretario del Consejo Directivo, Dr. Mauro Grandicelli.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Presidente de la institución, quien refirió brevemente al nuevo escenario planteado por la pandemia mundial. “Cuando ustedes ingresaron a la Facultad existía un mundo que hoy es diferente, en sus formas de funcionar y pensar. La crisis del Covid-19 ha golpeado a la economía mundial y a todas las profesiones, sin distinción. La abogacía no fue la excepción, por eso, hemos tenido que repensar métodos de trabajo en tiempo récord, apelando a la tecnología y modificando sistemas para salvar las insuficiencias de una Justicia que estuvo prácticamente paralizada a lo largo de varios meses.

Aprendimos a hacer de la crisis una oportunidad y, sin caer en un “marketing jurídico” que no es tal, podemos decir, un año después, que sobrevivimos y hasta mejoramos en muchos aspectos de nuestro quehacer cotidiano. La práctica profesional cambió porque la digitalización de los procesos permitió garantizar el funcionamiento del servicio de justicia, a pesar de la incertidumbre apocalíptica de esos primeros meses de cuarentena. La “despapelización” no es tan sólo por una cuestión ambiental sino como una forma de trabajar: nos ha permitido acortar tiempos en los procesos judiciales.

Éste es el mundo profesional que hoy los recibe: un ámbito más transversal que hizo de la herramienta tecnológica un aliado indispensable.

Por eso también les pido que insistan en mejorar, capacitarse de manera permanente, volverse productivos por la vocación de su profesión, porque quien engrandece su camino y trayectoria engrandece también a este Colegio de Abogados que los alberga y estará siempre, desde sus recursos y canales institucionales, acompañando el desempeño profesional. Tengan presente siempre el compromiso con la justicia: no somos meros operadores jurídicos, somos trabajadores de la ley en la realidad social que vivimos, comprometidos con y en ella, en busca de una sociedad más justa”, señaló Argeri.

“A partir de este momento, estamos en el mismo camino institucional y profesional. Este Colegio es su casa y, como tal, tienen que sentirse parte, respetarlo, vivirlo y nutrirlo. La vida institucional siempre es un “ida y vuelta”: acá estamos, para lo que necesiten, por lo que los esperamos para hacer un mejor Colegio entre todos y todas”, finalizó el Presidente del CAA.

A continuación, se procedió a tomar juramento a los nuevos profesionales.

Estefanía Victoria Duarte (Olavarría)

Milagros Alem (Olavarría)

Gisela Silva (Rauch)

Julieta Ailín Tolosa (Olavarría)

Natalia Magali Fascia (Azul)

Manuel Rubén Leiva Díaz (Gral. La Madrid)

Matías Puppio (Azul)

Mauro Romero (Tandil)