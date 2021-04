En el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos comenzó la vacunación contra COVID-19, en el puesto que la comuna acondicionó para tal fin.

Tal como adelantó el intendente Hernán Bertellys, considerando que la actividad está destinada a adultos mayores y algunos pueden tener problemas de movilidad, el espacio permite la vacunación en el mismo vehículo.

Al respecto, la enfermera María Rosa Orajovac relató que “el vacunar en el auto es una experiencia muy nueva y lo importante es que la gente concurre muy feliz a vacunarse. Estamos realmente muy conformes como todo está organizado en beneficio de la comunidad”.

“Es muy agradable poder compartir con la gente esta iniciativa ya que muchos no se pueden bajar del automóvil por diversas dificultades”-agregó.

Por otra parte, la enfermera Elvira Laporta destacó que “es una experiencia hermosa, estamos cuidando a la gente para que no se contagie, y nos da la posibilidad a nosotros de otra nueva experiencia porque esto es una pandemia única que estamos pasando. Debemos estar preparados para protegernos unos a otros y así seguir adelante”.

“La gente se siente muy agradecida y valorada con esta medida”-resaltó.

En tanto, Miguel Ángel Aguiar de 84 años -quien fue vacunado en el automóvil junto a su esposa- subrayó que “estamos muy agradecidos que nos hayan llamado para vacunarnos; es una posibilidad más de vida; y también agradecidos porque no tuvimos que bajar, mi señora es discapacitada y pudimos quedarnos acá”.