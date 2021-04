En línea con lo que anunció ayer el presidente Alberto Fernández, se adaptan las medidas al sistema de fases bonaerense. Luego de los anuncios que realizó ayer el Gobierno Nacional, el gobernador Axel Kicllof presentó esta mañana las nuevas medidas que se adoptarán para atenuar el impacto de la segunda ola de contagios de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires. Fue durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Gobernación junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. “Venimos de un año muy difícil para la salud, en el que se sufrieron privaciones también desde lo económico, lo emocional y lo pedagógico, pero en el que hemos logrado que no haya ni un solo bonaerense que no contara con la atención médica que necesitaba”, afirmó Kicillof y agregó: “En los últimos días, la situación epidemiológica ha cambiado súbitamente y ha vuelto a poner en riesgo la capacidad de respuesta del sistema sanitario”. En ese marco, el Gobernador sostuvo que “esta segunda ola es un verdadero tsunami en el que los contagios están creciendo a una velocidad que no habíamos visto anteriormente”. “En las últimas tres semanas hemos pasado de 2.500 casos diarios a un récord histórico ayer con 10 mil contagios en toda la Provincia”, puntualizó. “Esto puede obedecer al relajamiento de cuidados y conductas individuales, a la vuelta de algunas actividades que generan mucha movilidad, al cambio de temperatura que lleva a cerrar algunas ventanas y a la llegada de nuevas cepas más contagiosas y peligrosas”, explicó y añadió: “Vemos que se están ocupando las camas de terapia intensiva y asumimos el compromiso de trabajar para frenar los contagios”. A partir de ello, Kicillof destacó que “la provincia de Buenos Aires va a acatar al pie de la letra lo que anunció ayer el presidente Alberto Fernández, adaptando las medidas al sistema de fases que se actualiza semana a semana para atender la situación epidemiológica de cada uno de los 135 municipios”. Y agregó: “Estarán acompañadas por un sistema de multas severas ante el incumplimiento de las normas, que requerirá la adhesión de los gobiernos municipales”. En ese sentido, anunció que en los distritos que se encuentren en fase 5 por una menor circulación del virus, se aplicará la restricción horaria desde las 2 hasta las 6 de la mañana, en tanto que en los que permanezcan en fase 4 la restricción de horario será a partir de la medianoche. Asimismo, en los municipios que entren en fase 3, aquellos con mayor cantidad de contagios, se establecerá el cierre de locales gastronómicos desde las 23 horas y del resto de los comercios generales desde las 20, sumando además la prohibición de circulación general desde las 0 horas, en todos los casos hasta las 6 de la mañana del día siguiente. El Gobernador remarcó que “las nuevas medidas están asociadas al proceso de vacunación: tenemos que cuidarnos para seguir vacunando a los y las bonaerenses”, en tanto que enfatizó que “no podemos descuidarnos ahora que estamos acelerando la vacunación en más de 600 postas de toda la Provincia, lo que nos permitió alcanzar ayer un nuevo récord diario con más de 82 mil aplicaciones”. “Desde diciembre del año pasado hemos puesto en marcha el plan de vacunación más grande de nuestra historia y brindado protección a más de 1.600.000 bonaerenses a quienes se aplicó las primeras dosis”, indicó. “Logramos vacunar a más del 90% de los trabajadores y trabajadoras de la salud, a 28 mil efectivos de las fuerzas de seguridad y a 212 mil miembros de la comunidad educativa”, dijo. “Estamos en una carrera entre el virus y la vacuna. Al día de hoy hemos inmunizado al 65% de los mayores de 70 años inscriptos”, informó Kicillof, al tiempo que manifestó que “en las próximas semanas esperamos completar el primer hito, que implica terminar de inmunizar al personal de salud, a la mitad de los trabajadores y trabajadoras de la Educación, y a todos los inscriptos mayores de 70 años y mayores de 60 con enfermedades preexistentes”. Por otra parte, el Gobernador sostuvo que “la Provincia va a instrumentar una serie de medidas de sostén económico para complementar las políticas nacionales destinadas a los sectores más afectados”, y detalló: “Hemos dispuesto un programa específico denominado “Preservar trabajo”, además de líneas de crédito del Banco Provincia y de asistencia de los ministerios de Producción y de Desarrollo Agrario”. “Impulsamos una extensa moratoria para los sectores más perjudicados por la pandemia y vamos a continuar con las partidas que hemos triplicado para reforzar la asistencia en comedores escolares”, añadió. Por último, Kicillof agradeció “a todo el pueblo de la Provincia por la solidaridad y el inmenso esfuerzo que realiza todos los días”. “Estamos en un momento muy delicado, pero abocados a cuidar, proteger y vacunar a todos los y las bonaerenses”, concluyó.