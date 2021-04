El intendente municipal Hernán Bertellys mantuvo en su despacho una reunión con la senadora Lucrecia Egger, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra, el secretario de Salud Román Broda, la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra, la directora de Salud Betina Aguilar, la directora y el vicedirector del Hospital Dr. Ángel Pintos Claudia Sirote y Mariano Donelli respectivamente, el director de Atención Primaria de la Salud Martín Maraschio y Lorena Mandagarán, encargada de las estadísticas de la evolución epidemiológica del COVID-19, a fin de evaluar la situación sanitaria del distrito.

Luego del encuentro, el jefe comunal sostuvo que “este domingo por la mañana he convocado a una reunión al equipo de salud y también parte del Ejecutivo para evaluar la situación epidemiológica y tomar las medidas que estimemos necesarias”. En este punto acotó que “estamos ante una situación creciente de contactos y también asomando la posibilidad de las cepas diferentes a las que teníamos hasta el momento”.

En tal sentido, anunció que mantuvo una comunicación con el intendente de Olavarría Ezequiel Galli a fin de trabajar en equipo y determinar acciones en conjunto para poder atacar el virus que sigue en alza en toda la región.

Asimismo, Bertellys indicó que “estamos en plena pandemia en una ola donde aquellos que ya han sido contagiados con el virus tienen que cuidarse de la misma manera que los que nunca lo tuvieron y también quienes fueron vacunados también deben cuidarse porque hemos tenido casos de gente vacunada que ha contraído el virus y contagia”.

Por otra parte, expresó que “seguimos recorriendo y controlando también las actividades que se desarrollan en el Partido y que por unos días se tendrán que atenuar y pedirle a la comunidad la responsabilidad y el compromiso para que entre todos podamos salir adelante ante esta situación que nos toca vivir”.

Más adelante, Vieyra adelantó que “el Intendente junto al equipo de salud ha determinado que vamos a testear de lunes a sábados con nuestro programa y obviamente con el PCR que se hace en el Hospital de Niños porque necesitamos tener la posibilidad cierta de saber dónde está el virus para poder aislar”.

Por último, les pidió a los vecinos “que respeten las actividades que se pueden hacer y cuáles no, son delitos tipificados como federales porque es un DNU del Presidente de la Nación en el cual las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales son las encargadas de controlar”.

Situación sanitaria y hospitalaria

Al brindar mayores detalles de la situación sanitaria, Maraschio explicó que “en las últimas dos semanas hemos tenido un crecimiento exponencial de los casos con afectación de población de diferentes edades, pacientes más jóvenes con la incidencia más alta en grupo de 30 a 45 años y con casos que revisten mayor gravedad aumentando el número de internación y el de ocupación de camas de terapia”.

En este punto, afirmó que “vamos a participar con el municipio de Olavarría en el Programa País que nos permitirá tipificar muestras debido a que no hemos tenido la respuesta esperada por parte del Hospital de Niños cuando hicimos la gestión hace aproximadamente dos semanas. Ellos no estaban en condiciones de enviarlas por lo tanto intentamos una vía alternativa para la tipificación de estas variables genómicas”.

En cuanto a la situación en el Hospital Pintos, Sirote manifestó que “es preocupante porque seguimos asistiendo a casi toda la patología de Azul, no deberíamos ser los únicos prestadores que atienden COVID, así que mañana tendremos una reunión con las autoridades del Sanatorio Azul para volver a ponernos de acuerdo sobre qué parte de todo lo que se atiende en el hospital se pueden hacer cargo”.

En tal aspecto, detalló que por ejemplo con respecto a Pami el establecimiento asistencial municipal se hizo cargo de la cápita propia y también de la del Sanatorio, “al atender COVID el año pasado, tuvimos muchos pacientes internados así que tenemos que buscar este tipo de alternativas. Sabemos que el lugar de consulta casi obligado es el Hospital en todo pero hasta acá llegamos, porque vemos un incremento importante de los casos de coronavirus”-relató.