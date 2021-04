El pasado fin de semana se realizó en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el 101º Campeonato Nacional de Mayores de Atletismo donde participaron con éxito los jóvenes azuleños Juan Manuel Arriéguez, Gastón Larraburu y Alen Bardas, alumnos de la Escuela Municipal de este deporte. En este marco, Arriéguez se subió al podio al alcanzar el tercer puesto en lanzamiento de bala.

El encuentro que se desarrolló entre viernes, sábado y domingo reunió a los mejores atletas argentinos y los representantes de nuestra ciudad, que asistieron como parte de la delegación bonaerense, lo hicieron gracias a los resultados obtenidos en el provincial llevado a cabo a mediados de marzo en Mar del Plata.

En el caso de Juan Arriéguez, el oriundo de Chillar, registró una marca de 15,40 metros, más de un metro por encima de la marca que estableció en el certamen provincial.

Además del podio alcanzado por el chillarense, Larraburu logró el cuarto lugar en salto triple con 15,09 metros -su mejor marca personal- y estableció así el récord provincial sub 23, lo cual lo dejó primero en el ranking argentino de esa categoría y cuarto en el ranking sudamericano.

Asimismo, Bardas finalizó en quinto puesto en la prueba de martillo con un lanzamiento de 42,66 metros.

Desde la Escuela Municipal de Atletismo subrayaron la importancia de la participación en este campeonato organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y de los resultados obtenidos, dado que los tres atletas pertenecen a categorías inferiores; Larraburu y Bardas son sub 23, mientras que Arriéguez es sub 20, incluso con un año más por delante para transitar en esta categoría.