La organización que agrupa a los comerciantes y emprendedores de todo el país manifiesta:

– No es tarea de los gobernadores ni del Poder Ejecutivo cerrar comercios, sino comprar vacunas para proteger rápidamente a la sociedad.

– La pandemia del COVID-19 es la situación más grave que sacude las bases, a nivel económico, social, político, sanitario, laboral y educativo, de la Argentina.

– No acataremos ningún acuerdo entre el Gobierno, la UIA y la CGT porque no hablan por nosotros ni nos representan.

– Hace un año que duerme en la Camara de Diputados y en la Camara de Senadores un proyecto de reactivacion nacional que algunos legisladores se resisten a que se debata.

– La UERA expresa que las consecuencias de esta situación dejará afectada a la sociedad en su conjunto. No hay pos pandemia si la Argentina termina resquebrajada, fracturada e insolvente

Rodolfo Llanos, Presidente de la UERA, expresó “entendemos la situación sanitaria que vive el país por lo tanto redoblamos nuestros esfuerzos para concientizar a la sociedad, así como también a los comerciantes y emprendedores sobre el distanciamiento social, el uso del barbijo, la utilización de protectores en los mostradores y el alcohol en gel como medida preventiva” y amplió “lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros clientes”.

Llanos insiste en que “No estamos en contra ni a favor del gobierno. No formamos parte de ningún espacio político. Decimos y repetimos hasta el cansancio: los comercios y los emprendedores no somos los culpables que no se hayan comprado más vacunas. No somos los culpables ni responsables de las fiestas clandestinas y de la falta de controles. Hubo alguien que debió hacerse cargo de esa tarea”.

“Nuestra rebelión a las medidas de prohibición del ejercicio de la actividad comercial se harán sentir con reacciones sociales de impredecibles consecuencias. Por el bien de todos es importante seguir trabajando” concluyo Llanos.