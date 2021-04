En la Pista Municipal de Atletismo, el intendente Hernán Bertellys –acompañado por el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra- entregó una distinción a jóvenes atletas locales que participaron el último fin de semana en Entre Ríos del Campeonato Nacional de Mayores, con excelentes resultados.



Se trata de Alen Barda, Juan Arriéguez y Gastón Larraburu de la Escuela Municipal de Atletismo.

En la ocasión estuvo presente su entrenador Julio Piñero quien relató que “empezamos este año primero con algunas competencias locales, después regionales, algunas virtuales que se hacían en todo el país. Y después empezaron las competencias en forma presencial; primero participamos del Campeonato Provincial de Mayores en Mar del Plata, con 6 o 7 atletas que obtuvieron un excelente resultado, y estos 3 atletas que clasificaron para el Campeonato Nacional de Mayores”.

El profesor detalló que en Entre Ríos, Alen quedó 5° en lanzamiento de martillo, Juan 3° en lanzamiento de bala y Gastón 4° en salto triple, “pero no solo eso sino que las marcas que hicieron los chicos fueron muy importantes porque mejoraron sus marcas personales, porque se metieron dentro de los mejores del país en la categoría de ellos”-indicó.

Al respecto, explicó que “Juan quedó 1° en el ranking argentino y sudamericano en su categoría; Gastón quedó 1° en su categoría en el ranking nacional y entre los cinco mejores de Sudamérica, entonces, creo que es muy bueno lo que se logró, por el compromiso que tienen los chicos; ellos no paran nunca de entrenar, de lunes a viernes, o a sábado, están acá, esté lindo, esté feo, llueva, ellos están entrenando”.

En este contexto, el intendente Bertellys destacó que “son un orgullo para todos los azuleños, porque son nuestros chicos, que empezaron de chiquitos, y que hoy van ocupando lugares a nivel nacional y a nivel internacional, y la verdad que vemos más futuro todavía”.

“Esto es fruto de un gran esfuerzo, de un gran trabajo, una gran dedicación; el deporte es el elemento, la herramienta para formar y para poder forjar estos espíritus de lucha, de solidaridad”-subrayó.

Por su parte, Vieyra expresó que “si bien estos son todos deportes individuales, se nota muchísimo el trabajo en equipo que están haciendo porque cada uno en su deporte apoya y nos contaba el profe como lo ayudan a él con todos los infantiles, con todos los que participan de la Escuela Municipal; así que es un orgullo porque esta Escuela Municipal de Atletismo ya está puesta en el mapa de la República Argentina”.

En tanto, recalcó que “el deporte en pandemia como lo han hecho los chicos es un ejemplo a seguir, porque muchas veces se habla de la juventud, que la juventud sale de noche, que no acata las instrucciones que tiene que acatar, bueno, la juventud es todo y ellos son parte del ejemplo que tenemos que seguir”.

En este sentido, el Jefe de Gabinete enfatizó el esfuerzo, el sacrificio y el constante entrenamiento de los jóvenes atletas para alcanzar el nivel que hoy exhiben.