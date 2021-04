En el despacho oficial, la Municipalidad de Azul suscribió con la Clínica San Martín y el Sanatorio Azul sendos acuerdos para la adopción de medidas especiales que permitan coordinar la atención de la salud en el Partido, en el marco de la emergencia sanitaria.



Los convenios fueron rubricados por el intendente Hernán Bertellys, Verónica Restivo en representación de la Clínica San Martín y Livia Valicenti por el Sanatorio Azul.

En la ocasión, además se encontraban presentes la senadora provincial Lucrecia Egger, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra y la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra.

Al respecto, Valicenti señaló que “suscribimos este convenio a efectos de colaborar en la pandemia que está azotando el país y especialmente nuestra ciudad, de modo que queremos desde nuestra institución poner nuestra colaboración en la resolución al menos parcial de esta pandemia”.

En tanto, Restivo expresó que “vamos a apoyar al Hospital Pintos y al área de Salud para atender a los pacientes no COVID que puedan ser derivados desde el Hospital hacia la Clínica, dentro de las capacidades que tenemos para prestar nuestro servicio y colaborar”.

Por su parte, Vieyra detalló que “pudimos llegar a un acuerdo con la Clínica y el Sanatorio que se firmó hoy para que podamos descomprimir la atención de los pacientes no COVID en el Hospital. Era una cuestión que se venía charlando hace un tiempo y hoy lo pudimos lograr”.

“Queremos transmitirle a la comunidad que ya tenemos mayor posibilidad de atención en otras camas que en otro momento no estaban disponibles y hoy ya están disponibles especialmente para los pacientes que tengan cobertura médica u obra social”-manifestó el Jefe de Gabinete.

Asimismo, el funcionario municipal indicó que “es un paso importante; como decimos siempre ojalá lo usemos lo menos posible pero hay que ser precavido y prevenir en este momento que estamos transitando que es esta segunda tremenda ola y tenemos que estar todos juntos y sobre todas las cosas, cada cama que esté disponible para alguien que la necesite en el partido de Azul, tengamos la posibilidad de usarla”.

Más adelante, el intendente Bertellys destacó que “el acta acuerdo que acabamos de suscribir va a permitir que se pueda descomprimir un poco la guardia y un sector del Hospital. Celebramos este compromiso en un momento crítico para la salud de toda nuestra población, en el cual estamos en una curva creciente de contagios”.

“Es una herramienta que viene a ayudar, viene a darle más posibilidad al sistema de salud para poder combatir la pandemia”-concluyó el jefe comunal.