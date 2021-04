La Municipalidad de Azul informa a los vecinos y las vecinas de Cacharí que la obra de ampliación de la red de desagües cloacales en la localidad fue incorporada al plan de trabajo provincial y la misma ya se encuentra en proceso de licitación.

Al respecto, días atrás en un encuentro virtual, la senadora Lucrecia Egger le había manifestado al jefe de Gabinete de Ministros Carlos Bianco la preocupación por la situación de dicha obra. En la ocasión, Egger le señaló que “seguramente esto es algo que el intendente Bertellys lo ha charlado con usted, hemos tenido lamentablemente que verificar que se han pactado obras en las que el municipio no ha tenido ningún tipo de participación o notificación”.

“La pregunta es si esta será la modalidad de bajar las obras a los municipios para tener las reglas claras y para saber si esta será la forma de trabajo de cara al 2021”-expresó.

En este sentido, el ministro Bianco confirmó que “me comuniqué con el Intendente, me llamó por este asunto, busqué en las obras, no está prevista en nuestro plan de obras; o sea que no sé este anuncio para nosotros no es formal ni oficial pero esto en la cuestión particular de la obra”.

Más adelante, el funcionario provincial resaltó que “en la cuestión general, venimos haciendo todas las obras con los intendentes, dando asistencia financiera a los 135 municipios; no es un modus operandi este, más allá de esta situación particular, habrá que ver por qué sucedió eso pero la verdad que no lo pude ni siquiera chequear, hablé con Bertellys, le aclaré que no era la forma que nosotros tenemos de trabajar desde el Gobierno de la Provincia”.

La obra de cloacas

En este marco, el intendente Hernán Bertellys destacó que “gracias a la intervención de nuestra senadora Lucrecia Egger con el ministro Bianco se podrá concretar esta obra importante de cloacas para Cacharí; estamos muy agradecidos con el ministro Bianco por activarla”.

Asimismo, el jefe comunal subrayó que “en los personal también esta obra tiene mucho que ver con la relación con Cacharí porque es creo la primera obra que empezamos a soñar juntos y a planificar juntos con los vecinos”.

En tanto, adelantó que “la licitación ya está en marcha y eso significa que seguramente a mediados de año estaré firmando la autorización para el comienzo de la obra”.