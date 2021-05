La Municipalidad de Azul informa a la comunidad que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires mantuvo al partido de Azul en fase 3, donde se encuentran ubicados todos los distritos que por el Ministerio de Salud son catalogados como de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”.



Esto fue tras la publicación del Decreto Provincial 270/21 y facultada la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante Resolución 1555-2021, readaptó el sistema de fases de acuerdo al DNU 287/21.

El principal cambio en la normativa sanitaria actual está dado en la modificación realizada a las actividades que se encuentran aprobadas en cada una de las fases.

En este marco, en la fase 3 no se encuentran autorizadas:

Actividades sociales y familiares hasta 20 personas en espacios públicos al aire libre.

Actividades y reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

Celebración de ritos religiosos en espacios cerrados con ventilación natural.

Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural.

Natatorios en espacios cerrados.

Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, al aire libre o en espacios con amplia ventilación natural, más de 10 personas.

Salas y los complejos cinematográficos.

Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados

En cuanto a gastronómicos y bares no se produjeron cambios manteniendo aforo al 30%, podrán trabajar hasta las 23.

Se mantiene la restricción horaria en general de 00 a 06 (excepción trabajadores esenciales) y el cierre de horario de comercios no esenciales entre las 20 y 6.

En tanto, continúan autorizadas las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, salvo educación especial (conforme Decreto Nacional N° 287/21), Jardines Maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI) como así también los talleres culturales al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación natural.

En este contexto, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra señaló que “se va a garantizar la concurrencia de los ciudadanos que tengan tratamiento o rehabilitación médica en natatarios y gimnasios”.

Asimismo, informó que “en los próximos días nos reuniremos con los propietarios de bares y cervecerías del Partido para dialogar acerca de los criterios sanitarios que deben cumplirse y extremarse, como así también el aforo a respetar, a fin de que puedan continuar desarrollando sus actividades ”.

Por su parte, la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra manifestó que “el Intendente Municipal junto a la Secretaria de Salud y el Servicio de Epidemiología se encuentran analizando las nuevas medidas dispuestas y el impacto de las mismas en nuestro Partido”.

“Se observan varias incoherencias entre las actividades que entendemos son pensadas más en el AMBA que en la realidad del interior de la Provincia. No desconocemos nuestra realidad sanitaria pero estas medidas dispuestas por la Provincia no evidenciarían mayor riesgo epidemiológico, ni contribuirían a un descenso sustancial del número de casos”-agregó la funcionaria municipal.

Cabe destacar que estas medidas rigen desde hoy lunes.