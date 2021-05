Los socialistas despedimos con enorme tristeza al compañero Miguel Lifschitz, ex Gobernador de Santa Fe y ex Intendente de Rosario, quien actualmente se encontraba presidiendo la Cámara de Diputados de la Provincia. Hacemos llegar nuestro más triste pesar a todos los compañeros socialistas y a quienes sienten su pérdida.

Miguel falleció luego de pelear durante días contra el coronavirus. Falleció a los 65 años, sin encontrarse vacunado, a la espera de su turno. Sus valores y principios nunca le hubieran permitido saltearse la fila. Imposible graficar de otra manera la honestidad de su persona. Así gobernó su ciudad y su provincia.

Miguel nos demostró que la política honesta es capaz de trasformar realidades. Progresista, transformador, democrático, inclusivo, gran dirigente y mejor persona. Los socialistas perdemos a uno de los mejores exponentes de sus ideas, el país a un luchador de la igualdad y un defensor de la democracia.

Dicen que los socialistas no mueren, se siembran. Sin dudas su ejemplo se multiplicará en cada rincón de su provincia y su país. Hasta siempre compañero.

Partido Socialista de Azul