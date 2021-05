Desde el pasado martes, 13 nuevos profesionales forman parte del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul; la toma de juramento se llevó a cabo a través de un nuevo acto virtual – conforme los criterios establecidos en el instructivo diseñado por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires- y contó con la presencia en la sede de su presidente, Gastón Argeri y del secretario del Consejo Directivo, Mauro Grandicelli.

En sus palabras de bienvenida, Argeri puso en valor el quehacer institucional y los recursos que se ponen a disposición de todos los abogados y abogadas que pertenecen al Colegio de Abogados Departamental.

“La pandemia cambió la dinámica mundial: no estoy diciendo nada nuevo. Sin embargo, a poco más de un año de las primeras medidas sanitarias, hemos podido adaptarnos casi completamente a la nueva “normalidad”. Sin relativizar el impacto que tuvieron en nuestras formas de relacionarnos y desempeñarnos profesionalmente podemos estar seguros de que nos hemos fortalecido. Esto no hubiera sido posible si, detrás de cada demanda o emergente, no hubiera estado el Colegio y su respaldo institucional, su capital humano y todos los recursos abocados a la ardua tarea de estar a la altura del desafío. No me equivoco cuando subrayo que este Colegio de Abogados, del cual hoy ya son parte, va a estar a la altura de todas las respuestas que ustedes necesiten, de las herramientas que soliciten, del acompañamiento que requiere este primer tramo del desarrollo profesional. Hemos trabajado mucho para lograrlo, cuidando los cimientos claves de un crecimiento colectivo: aquellos que lo integramos y las necesidades de la sociedad a la que debemos responder con buenas prácticas en el ejercicio de la abogacía.

Les pido, desde hoy, que como este Consejo Directivo, se atrevan a convertir las incertidumbres en nuevos objetivos a alcanzar. Las instituciones necesitan, para funcionar y sobrevivir en tiempos difíciles, la fusión de fuerzas, la unión de lo tangible e intangible. Quizá nos separen muchos kilómetros en algunos casos: este Departamento Judicial es muy extenso. Pero nos debe unir el convencimiento en los mismos principios. Nuestra principal herramienta es la fortaleza con la que decidimos avanzar, a pesar de las dificultades.

Hoy queremos invitarlos a ser parte, a pertenecer, participar. De todas esas acciones depende la vitalidad de esta institución casi centenaria, pero con las convicciones intactas, con la mirada puesta en el futuro con lo mejor que podemos hacer con este presente.

Nuevos matriculados y matriculadas

Carolina March (Olavarría)

Melina Huilen Orlando (Las Flores)

Agustina Gallina (Olavarría)

Carolina Lujan Lugones (Tandil)

Constanza Fava (Tandil)

Estefanía Virginia Renée Pérez Schaffner (Olavarría)

María Belén Giordano (Tandil)

María Florencia Magaldo (Olavarría)

Myriam Analía Lirio (Azul)

Verónica Lorena Nino (Olavarría)

Virginia Araceli Táccari (Azul)

Leandro Marcelo Corbetta (Tandil)

Tomás Palacio (Tandil)