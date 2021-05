En medio de su dolor personal, el oriundo de Azul hizo gestiones para enviar vacunas desde los Estados Unidos. “Me surgió del corazón”, explicó en Radio Mitre.

Siempre es interesante escuchar a Matías Almeyda (47), un hombre que en cada entrevista deja reflexiones que van más allá del mundo del fútbol. Mucho más ahora, en tiempos difíciles, en el contexto de una pandemia y en un momento duro de su vida. Es que hace dos meses, el ex futbolista y ex técnico de River perdió a su papá Oscar, quien contrajo coronavirus y murió.

A raíz de todo lo que vivió con su papá y de su mamá, quien también se contagió y afortunadamente pudo salir de esa situación, al actual entrenador del San José Earthquakes, de la MLS, le surgió del corazón un gesto que no pudo concretar: hizo una gestión para comprar vacunas para que todos los habitantes de Azul (tiene una población de casi 56 mil habitantes), la ciudad en la que nació y creció, pudieran vacunarse.

‘’Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle, porque quería vacunar a todo Azul. Quería vacunar, quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo. Tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza”, confesó Almeyda en diálogo con el Super Mitre Deportivo.