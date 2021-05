La Municipalidad de Azul se encuentra realizando por administración trabajos de erradicación de microbasurales ubicados en el ejido urbano. Días atrás, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra -acompañado por funcionarios de las áreas intervinientes- constató las tareas que se hicieron en el sector de Chubut y calle 98.

En la oportunidad Vieyra agradeció en principio a los trabajadores municipales por la calidad en la ejecución de las obras y señaló que “para erradicar definitivamente estos basurales necesitamos del acompañamiento de todos los vecinos, no hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos terminar con esto si no ponemos entre todos un granito de arena porque lo que no hagamos hoy por el medio ambiente va a perjudicar a las generaciones que nos sucedan”.

En este punto, recordó que durante esta gestión de gobierno se saneó el basural a cielo abierto de la ciudad, transformándolo en el Centro de Disposición Final de Residuos EcoAzul, “ese es el lugar, ahí los vecinos pueden ir a tirar la basura las 24 horas los 365 días del año, no hay excusas tenemos que cuidar el medio ambiente”-indicó.

Por su parte el secretario de Obras y Servicios Públicos Carlos Caputo destacó la decisión el intendente Hernán Bertellys de priorizar las cuestiones referentes a esta temática y el trabajo conjunto para poder limpiar en forma permanente estos espacios de contaminación que se generan a partir del accionar de vecinos desaprensivos que arrojan la basura en los lugares no habilitados a tal fin.

En tanto, el subsecretario de Desarrollo Sostenible Gustavo Lorusso agradeció a quienes se contactan con el área al teléfono 431796 para realizar las denuncias respecto a la presencia de basura en distintos sectores e instó a la comunidad a que haga lo propio, “esto nos permite darle mayor consistencia al relevamiento que realizamos nosotros y en ese sentido, hemos identificado diez microbasurales que son los de mayor envergadura y en los que estamos trabajando constantemente, ya que en algunos casos el municipio erradica el microbasural pero posteriormente vuelve a proliferar”-manifestó.