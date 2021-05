El jueves, se llevarán a cabo las Primeras Jornadas Iberoamericanas sobre Derecho del Consumidor. La propuesta es organizada por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, será por vía streaming y contará con la participación de reconocidos especialistas argentinos y españoles.

“Desde el Colegio de Abogados Departamental, sostenemos que es fundamental brindar capacitaciones y conocimientos sobre cuestiones de la agenda actual, que no sólo son de interés para nuestros matriculados y matriculadas, sino para toda la comunidad. El derecho de las y los consumidores –en sus múltiples dimensiones- posee rango constitucional y su tutela jurídica parte de una premisa esencial: la desigualdad entre las partes involucradas. Por un lado, el consumidor y, por otro, el mercado, con lo cual ya podemos avizorar el tipo de relación que configura esta relación jurídica. Que nos acompañen profesionales de España en esta primera edición otorgará, seguramente, un enorme activo que sumaremos al debate, tanto más si tenemos en cuenta que el universo del consumo y de los consumidores se ha vuelto más global y es materia de normativas y marcos regulatorios cada vez más transversales desde las soberanías territoriales”, sostiene Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental.

Juan Ignacio Cruz Matteri, árbitro nacional en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, es el coordinador de esta propuesta que pone a debate una temática que involucra a diversos actores sociales: “en la actualidad, los consumidores más afectados, al igual que el gran caudal de casos, pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad: la gente de avanzada edad, los niños, niñas y adolescentes, sectores con baja escolarización y grupos familiares con bajos ingresos. Dentro de este panorama, el derrotero de los casos es verdaderamente amplio pero podemos enumerar algunos de los más reiterados: planes de ahorro, préstamos, estafas bancarias, compras a distancia (vía telefónica o web), contratos abusivos, falsas ofertas, todas ellas prácticas que no son aceptadas y reputadas por nuestro ordenamiento jurídico.

Con el incremento de otros patrones de consumo (sobre todo, a partir de medios digitales y telefónicos) ¿aparecieron nuevas problemáticas o se profundizaron las que ya se registraban?

Sí, lo que enumeramos en el punto anterior será materia de los paneles diseñados para este primer encuentro. El objetivo de estas Jornadas Iberoamericanas también es mostrar la experiencia de cómo es la dinámica negocial de las partes en el conflicto: cuál es el punto óptimo de estas tratativas y cuáles son los problemas habituales en los que se encuentran consumidores y profesionales del Derecho, en el complejo camino de llegar a un acuerdo. Por esa razón, hemos armado mesas de debate bien plurales, para poder abordar las múltiples dimensiones de la problemática. En mi caso, lo fundaré con la experiencia como abogado litigante y como administrador de justicia siendo Arbitro Nacional.

Cómo coordinador de la jornada, ¿cuáles son los principales objetivos que se trazaron a la hora de diseñar esta iniciativa?

El objetivo principal es crear jornadas de capacitación en consumo que tengan continuidad y que, tanto a participantes como disertantes, nos permita crecer profesionalmente como también ver el Derecho desde otro sistema normativo similar. ¿Por qué desde el Departamento Judicial de Azul? Por la impronta vanguardista del Derecho que ha demostrado tener la institución que preside Gastón Argeri y, además, Azul es ciudad Cervantina, ya es un puente natural de unión entre América del Sur y España.

La presencia de profesionales españoles

¿De qué modo enriquece el debate la presencia de profesionales españoles, habida cuenta de que tienen una legislación diferente a la nuestra, en relación a las pautas que regulan el consumo?

Pedro López Mas: en el sistema continental, el Derecho Civil se rige por unos principios inspiradores comunes, cuyo origen se remonta a lo dispuesto por el Code Civil des français del año 1804. A partir de él se inspiraron, entre otros, el Codice Civile italiano (1865) y el Código Civil español de 1889, así como el resto de Códigos que se promulgaron con posterioridad. En concreto, en tanto que la normativa española resulta, en unos casos, coincidente con la argentina y, en otros, muy similar, la participación de académicos y profesionales españoles enriquece el debate ofreciendo interpretaciones jurídicas distintas de las ya llevadas a cabo en Argentina y también permite incidir, en aras de la seguridad jurídica, sobre cuestiones que podrían no haber sido reguladas todavía o, quizás, lo han sido, si bien de manera insuficiente y fragmentada.

Irene Bruzon Cid: cualquier debate se ve enriquecido por la presencia de profesionales de distintas nacionalidades, teniendo en cuenta que trabajan o se han formado en distintos ámbitos jurídicos. El intercambio de ideas e información puede resultar muy próspero y beneficioso para todos los intervinientes. En este caso, el tema que nos convoca es el consumo, una materia que está completamente globalizada y se ha visto influida por legislaciones tan dispares, como el common law y el movimiento que empezó a tutelarse en la comunidad norteamericana y se ha ido trasladando al resto del mundo. Es necesario nutrirse de ideas que vienen de otra perspectiva, de movimientos o influencias normativas que se han llevado a cabo con soluciones distintas y herramientas jurídicas diferentes que las del país de origen. Será un debate muy enriquecedor, no sólo porque los profesionales españoles que vamos a participar podremos impregnarnos de la legislación argentina sino también para los argentinos que podrán escuchar lo que exponemos en relación a la temática.

Programación completa

Martes 18

Palabras de apertura a cargo del Dr. Gastón Argeri, presidente del C.A.A.

1º Panel: Perspectivas actuales del Derecho del Consumidor

Consumidores hipervulnerables, a cargo de Sebastián Barocelli, director nacional de Defensa del Consumidor.

Acción ejecutiva de pagarés de consumo, a cargo de María Belén Japaze (España)

Consumo y crédito inmobiliario, a cargo de Irene Bruzon Cid (España)

Jueves 20

2º Panel: Litigio en materia de consumo

Lucro cesante en consumo, a cargo de Pedro José López Mas (España)

Daño punitivo, a cargo de Jorge Rossi

Expositor: Dr. Jorge Rossi, Arbitro del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC)

Estudio de procesos judiciales de consumo, a cargo de Juan Ignacio Cruz Matteri, Arbitro Nacional en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.