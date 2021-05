Ante el cierre de las exportaciones de carne vacuna anunciado por el Gobierno Nacional, el Departamento Ejecutivo manifiesta su preocupación por la afectación que implicaría a la labor del Frigorífico Azul Natural Beef DEVESA y en consecuencia, a la ocupación de la mano de obra actual de la planta.

En este sentido, el jefe de Gabinete Alejandro Vieyra informó que a partir de la medida comunicada por las autoridades nacionales, la comuna se puso en comunicación con los propietarios y administradores de la firma quienes expresaron que la adaptación de la actividad únicamente al mercado interno provocaría la necesidad de desafectar a parte de los trabajadores con los que actualmente cuenta.

Al respecto, expresó que “en la comunicación que mantuve con el dueño del frigorífico, este me manifestó que de continuar estas medidas en el tiempo, no tendrán otra alternativa que reducir significativamente el personal”.

“Se trata de una empresa abocada a la exportación de su producción, con unos 700 trabajadores en la actualidad. Gran parte de ellos desarrollan una labor directamente vinculada al mercado internacional; desde la elaboración, la logística, el packaging, la comercialización. Evidentemente puede adaptarse a la venta para el mercado nacional pero esto demandaría un tipo de producción diferente que haría que muchos trabajadores ya no sean necesarios y pierdan su fuente de trabajo”-enfatizó el Jefe de Gabinete.

Acerca de las particularidades del frigorífico, recalcó que trabaja con certificación kosher. “Es difícil imaginar qué podrían hacer con este conjunto de regulaciones específicas o cómo introducir la carne kosher en el mercado local”-agregó.

En tanto, Vieyra destacó el largo camino transitado por el frigorífico para llegar a ser la firma que hoy es y con la empleabilidad alta que manifiesta en la actualidad. En este punto, señaló que “el gobierno municipal, la firma propietaria, las empresas proveedoras de servicios, toda la comunidad intervino y puso su esfuerzo para llegar a la realidad que hoy tenemos; cada logro –como los mercados externos que se fueron sumando-, cada certificación, cada aumento en la toma de empleados fue el resultado de un gran trabajo; hoy estamos frente a la preocupación de que todo esto se borre de un plumazo”.

El funcionario municipal detalló que la competitividad y lógica del mercado externo pone en jaque la continuidad de la actividad exportadora del frigorífico ya que ante la posibilidad de que no pueda cumplir con plazos y entregas, dichos mercados podrían encontrar otros proveedores para satisfacer su demanda de carne.

“La ocupación que en el último tiempo significó el Frigorífico Azul y también la construcción del Parque Eólico Los Teros atenuó los efectos negativos de la crisis económica y la falta de ocupación que marcaron gravemente a otras localidades, incluso de la región. Por eso no podemos permitir que se cierren fuentes de trabajo”-resaltó.

En este marco, adelantó que desde la comuna, se trabajará y gestionará ante las autoridades nacionales correspondientes para solicitar una excepción a la medida. “Nos estamos ocupando de esta situación desde que se anunció la medida, desde el Ejecutivo, también con la senadora provincial y los concejales”-relató.

Finalmente, anunció que “el intendente Hernán Bertellys le solicitó por nota al ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia Javier Rodríguez que interceda ante la Secretaría de Comercio Exterior para que el frigorífico no sea incluido en la medida que prohíbe la exportación de carne vacuna”.